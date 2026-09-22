Yanıltıcı paylaşım iddiasıyla yargılanan Melek Karahan Mardin\'de tahliye edildi

Mardin'de sosyal medya üzerinden "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu işlediği iddiasıyla tutuklanan ve kamuoyunda "Marilyn Monroe" olarak tanınan Melek Karahan hakkında tahliye kararı verildi.

Mardin 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Akarmut, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada savunma yapan Karahan, "15 Temmuz hain bir darbedir. Darbeyi kınıyorum. Paylaşımları ben hazırlamadım, bir milletvekilinin paylaşımını incelemeden paylaştım. Bu davranışımın özentisizliğinden dolayı çok pişmanım. Halkı karışıklığa sürükleme niyetim yoktu. Cezaevinde olduğum süreçte oğlum da burada. İki de kızım var, onlar için endişeleniyorum." ifadelerini kullandı. Mahkeme, Karahan'ın tahliyesine karar vererek duruşmayı 6 Ekim saat 09.30'a erteledi.

Avukatından açıklama

Duruşma sonrası açıklama yapan Avukat Elif Narin Dursun, müvekkili hakkında tahliye kararı verildiğini ifade ederek, "Mütalaada müvekkilimizin cezalandırılması talep edildi. Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinden ve aynı zamanda 218. madde kapsamında cezalandırılması noktasında mütalaa verildi. Bu düşüncede mütalaa aleyhimize olduğu için savunmamızı hazırlamak üzere süre talep ettik. Gelecek celse esas hakkındaki savunmalarımızı da yapacağız. Müvekkilimiz şu an tahliye edilmiş durumda. Önümüzdeki duruşmaya tutuksuz bir şekilde birlikte katılım sağlayacağız. Duruşması 6 Ekim'e ertelendi. 6 Ekim saat 9.30'da duruşmasına katılacağız" dedi.

Olay

15 Temmuz 2026 tarihinde sosyal medya platformunda @melekkkarahann rumuzuyla paylaşım yapan Karahan'ın, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişimi ile ilgili suç unsuru olduğu değerlendirilen paylaşımlar yaptığı tespit edilmiş, hakkında adli işlem başlatılan Karahan, Mardin'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.