Yanıltıcı paylaşım iddiasıyla yargılanan Melek Karahan Mardin'de tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yanıltıcı paylaşım iddiasıyla yargılanan Melek Karahan Mardin'de tahliye edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yanıltıcı paylaşım iddiasıyla yargılanan Melek Karahan Mardin\'de tahliye edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin 3. Asliye Ceza Mahkemesi, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla tutuklu yargılanan Melek Karahan'ın tahliyesine karar verdi. Duruşmaya SEGBİS'le katılan Karahan, paylaşımları incelemeden paylaştığını ve pişman olduğunu söyledi; duruşma 6 Ekim saat 09.30'a ertelendi.

Mardin'de sosyal medya üzerinden "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu işlediği iddiasıyla tutuklanan ve kamuoyunda "Marilyn Monroe" olarak tanınan Melek Karahan hakkında tahliye kararı verildi.

Mardin 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Akarmut, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada savunma yapan Karahan, "15 Temmuz hain bir darbedir. Darbeyi kınıyorum. Paylaşımları ben hazırlamadım, bir milletvekilinin paylaşımını incelemeden paylaştım. Bu davranışımın özentisizliğinden dolayı çok pişmanım. Halkı karışıklığa sürükleme niyetim yoktu. Cezaevinde olduğum süreçte oğlum da burada. İki de kızım var, onlar için endişeleniyorum." ifadelerini kullandı. Mahkeme, Karahan'ın tahliyesine karar vererek duruşmayı 6 Ekim saat 09.30'a erteledi.

Avukatından açıklama

Duruşma sonrası açıklama yapan Avukat Elif Narin Dursun, müvekkili hakkında tahliye kararı verildiğini ifade ederek, "Mütalaada müvekkilimizin cezalandırılması talep edildi. Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinden ve aynı zamanda 218. madde kapsamında cezalandırılması noktasında mütalaa verildi. Bu düşüncede mütalaa aleyhimize olduğu için savunmamızı hazırlamak üzere süre talep ettik. Gelecek celse esas hakkındaki savunmalarımızı da yapacağız. Müvekkilimiz şu an tahliye edilmiş durumda. Önümüzdeki duruşmaya tutuksuz bir şekilde birlikte katılım sağlayacağız. Duruşması 6 Ekim'e ertelendi. 6 Ekim saat 9.30'da duruşmasına katılacağız" dedi.

Olay

15 Temmuz 2026 tarihinde sosyal medya platformunda @melekkkarahann rumuzuyla paylaşım yapan Karahan'ın, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişimi ile ilgili suç unsuru olduğu değerlendirilen paylaşımlar yaptığı tespit edilmiş, hakkında adli işlem başlatılan Karahan, Mardin'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak: İHA
Asliye Ceza MahkemesiTutuklama3. Sayfa6 EkimMardinGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tekirdağ’daki düğünde sıra dışı hediye: Damada buzağı taktılar Tekirdağ’daki düğünde sıra dışı hediye: Damada buzağı taktılar!
AK Partili Elitaş: Askerimizi, insanımızı öldürenler ve bunun emrini verenler bu yasadan faydalanamayacaklar AK Partili Elitaş: Askerimizi, insanımızı öldürenler ve bunun emrini verenler bu yasadan faydalanamayacaklar
Eskişehir’de kamyonetten atlayan kadın taburcu edildi Eşine kesilen ceza 350 bin lira Eskişehir'de kamyonetten atlayan kadın taburcu edildi! Eşine kesilen ceza 350 bin lira
Okullarda yeni dönem başladı: Bakanlar Çiftçi ve Tekin protokolü imzaladı Okullarda yeni dönem başladı: Bakanlar Çiftçi ve Tekin protokolü imzaladı
Dursun Özbek’ten Okan Buruk’a destek Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a destek
Aksaray’da düğün magandalığı cezaevinde bitti Yorgun mermi bir kadını omzundan yaraladı Aksaray'da düğün magandalığı cezaevinde bitti! Yorgun mermi bir kadını omzundan yaraladı
16:15
Bakan Çiftçi, Manisa’daki okul saldırısına ilişkin son durumu paylaştı
Bakan Çiftçi, Manisa'daki okul saldırısına ilişkin son durumu paylaştı
15:53
20 bin kez simüle edildi A Milli Takım’ın kaderi belli oldu
20 bin kez simüle edildi! A Milli Takım'ın kaderi belli oldu
15:43
Sneijder’den şaşırtan karar Ronaldo’dan aldığı formayı da satacak
Sneijder'den şaşırtan karar! Ronaldo'dan aldığı formayı da satacak
15:43
Kurtlar Vadisi’nin ’Ömer Baba’sı adliyede
Kurtlar Vadisi'nin 'Ömer Baba'sı adliyede
14:59
Manisa’daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış
Manisa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış
14:33
Ege Üniversitesi karıştı: 27 öğrenci gözaltında
Ege Üniversitesi karıştı: 27 öğrenci gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 16:21:33. #.0.3#
SON DAKİKA: Yanıltıcı paylaşım iddiasıyla yargılanan Melek Karahan Mardin'de tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement