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Yanlış perona giren yolcu havalimanı birbirine kattı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Yanlış perona giren yolcu havalimanı birbirine kattı... O anlar kamerada

Denizli'ye gitmek üzere bir özel bir havayolu firmasından uçak bileti alan yolcu, yanlışlıkla farklı bir firmanın peronuna girmesiyle çıkan sözlü tartışma havalimanında gerilime neden oldu. Yolcu, tehditler savurarak görevliye karşı agresif tavır sergiledi ve ortalığı birbirine kattı. Olayın ardından havalimanı yetkilileri, taraflar arasındaki anlaşmazlığın detaylı bir şekilde inceleneceğini ve gerekli önlemlerin alınacağını açıkladı.

Yanlış perona giren yolcu havalimanı birbirine kattı... O anlar kamerada
05.01.2024 - 00:38,
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Yanlış perona giren yolcu havalimanı birbirine kattı... O anlar kamerada

DENİZLİ - Aldığı uçak bileti ile yanlış perona giren yolcu ile havayolu firması çalışanları arasında çıkan sözlü tartışma havalimanında gerilime neden oldu. Firma görevlisine "Sen benim kim olduğumu biliyor musun. Senin sülaleni bitireceğim" sözleri ile tehditler savurup ortalığı bir birine katan yolcu, diğer yolcuların araya girmesiyle sakinleştirildi.

Denizli'ye gitmek üzere bir özel bir havayolu firmasından uçak bileti alan yolcu, yanlışlıkla farklı bir firmanın peronuna girmesiyle olaylar zinciri başladı. İddiaya göre; yanlış perona giden yolcu, firma görevlisi H.Ö. tarafından yanlış perona girdiği konusunda uyarıldı. Ancak uyarılara tepki gösteren yolcu, görevlilere hakaretlerde bulunarak mukavemet gösterdi. Olay daha da karmaşık bir hal alırken, öfkeli yolcu, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun. Ben Bakanın akrabasıyım. Senin sülaleni bitireceğim. Hepinizi işten attıracağım" şeklinde tehditler savurarak görevliye karşı agresif tavır sergiledi.

Olaya müdahale eden diğer görevliler, tarafları sakinleştirmeye çalışsa da durum kontrol altına alınamadı. Havayolu firması görevlisi H.Ö.'nün yaka kartını koparan ve yere atan yolcu, havalimanında gerilimi artırarak, ortalığı birbirine kattı. Olayın ardından havalimanı yetkilileri, taraflar arasındaki anlaşmazlığın detaylı bir şekilde inceleneceğini ve gerekli önlemlerin alınacağını açıkladı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Denizli, Olaylar, Güvenlik, Havacılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yanlış perona giren yolcu havalimanı birbirine kattı... O anlar kamerada - Son Dakika


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