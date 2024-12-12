Yapay Zeka Dolandırıcılığına Dikkat!

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Dolandırıcıların yapay zekalı yatırım ortaklık vaadine dikkat

Yapay zeka ile bilinen kişilerin yüzlerini taklit ederek ağlarına düşürdükleri vatandaşları kandırıp kara para sistemine dahil ediyorlar

KONYA - Son dönemde gelişen teknoloji ve getirdiği kolaylıklarla beraber yapay zeka dolandırıcılığı da artmaya devam ediyor. Uzmanlar, bu kolaylığı fırsata çevirmeye çalışanlara karşı uyarılarda bulunurken, 'yatırım ile sermayenizi katlama' vaatlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatarak, bu işlemi yapan kişinin kara para sistemine katılmasıyla yargılama sürecine dahil olabileceğine dikkat çekiyor.

İnternet siteleri ve uygulamalar üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri her geçen gün artıyor. Son aylarda kullanımı artan yapay zeka teknolojisi ile beraber sosyal medya uygulamaları üzerinden vatandaşları kandırmak isteyen dolandırıcılar, 'yatırım ile sermayenizi katlama' vaatleri ile paylaşımlar yapıyor. Dolandırıcılar, bu paylaşım ve sonrasında kurulan diyalog ile vatandaşların parasını aldıktan sonra kara para sitemine dahil ediliyor.

"Devlet büyüklerinin görüntüleriyle bir fona para yatırılması gerekiyor şeklinde bildirimlerde bulunularak vatandaşlar mağdur ediliyor"

Dolandırıcıların kullandığı yöntem hakkında bilgi veren Adli Bilişim Uzmanı Avukat Emre Akman, "Yapay zeka teknolojisinin gelişmesiyle beraber dolandırıcılık yöntemleri de haliyle hız kazanıyor ve hızını kaybetmeden de devam ediyor. Yapay zekanın gelişmesiyle beraber bilindiği üzere ses taklidi, yüz taklidi ve bilumum mekan taklidi dahil olmak üzere üçünün de birleşimi şeklinde kişinin telefon numarasına kadar kopyalanıp aynı şekilde dolandırıcılık yöntemlerinde kullanılması aşikar oluyor. Sosyal medya üzerinden de Cumhurbaşkanımız olsun veya devlet büyüklerimiz veya savunma sanayisindeki büyüklerimizin görüntüleri ve sesleri sosyal medya aracılığıyla kopyalanarak yani yapay zeka aracılığıyla kopyalanıp sosyal medyada paylaşılarak gerek kendi sesleri kullanılarak dolandırıcılık yöntemleri yapılıyor. Devlet büyüklerinin ise bir fona para yatırılması gerekiyor şeklinde bildirimlerde bulunularak vatandaşlar mağdur edilmekte. Başka bir yöntem ise savunma sanayisinde veya tanınmış bir şirket yetkilisinin kendi şirketinden hisse vereceğine yönelik paylaşımlarda bulunup kendi IBAN'larına ki günümüzde de IBAN dolandırıcılığı zaten kara para konusunda bayağı revaçta, bu şekilde kiralık olan hesaplara kendi kara para sistemlerinden gelen dolandırıcılık paraları yatmakta" dedi.

"Hisse aldım sevinciyle bir anda kendinizi savcılığa ifade çağrılmakta bulabilirsiniz"

Yapılan bu dolandırıcılık olayının sonucunda davalık olma riskini hatırlatan Emre Akman, "Sosyal medya üzerinden bu tarz paylaşımlara denk geldiğimizde bunu doğrulamamız gerekiyor. Hatta doğrulamaktan ziyade hiçbir şekilde o linklere veya o haberlere girilmemesini tavsiye ediyoruz. En azından tıkladığınız adreste adres çubuğunda yeşil bir ibare görüyorsanız bu güvenli bir site anlamına gelmektedir. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Bilindik haber siteleri haricinde herhangi bir şekilde başka sosyal medya hesabına yönlendirilen veya link kısaltma yöntemiyle hangi adrese yöneleceği belli olmayan adreslere basılmaması, aynı zamanda kullanılan cep telefonlarında da gerek uygulamalar üzerinden çıkan reklamlar gerek sosyal medya uygulamaları telefon bazlı, yazılım sistemi bazlı telefon uygulamalarında bu yapay zeka dolandırıcılıklarına kanmamaları gerekiyor. Bu noktalara kesinlikle dikkat edilmeli. Özellikle emekli ve yaşlılarımızı ilgilendiren bu konular genellikle Facebook üzerinden bu paylaşımlar yapılıyor ve emeklilerimiz ve yaşı büyük olan vatandaşlarımız hedef alınıyor. O yüzden bir haber gördüğümüzde öncelikle bunu kendi mantık süzgecinden geçirip daha sonrasında sosyal medya bilgimize göre adresi kontrol etmek gerekiyor. Adresi kontrol ettikten sonra eğer bildiğiniz haber siteleri veya haber ajanslarıysa girip okuyup gerekeni yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz ama onun haricinde riskli gördüğünüz en ufak bir şüphe dahi güttüğünüz hiçbir adrese tıklamamanızı öneriyoruz. Ben yatırım yaptım, işim büyüyecek veya bir ticarete giriyorum veyahut bir yerden hisse aldım sevinciyle bu iş devam ederken bir anda kendinizi bir tebligatla savcılığa ifade çağrılmakta bulabilirsiniz" şeklinde konuştu.

"Reklamını gördüğümüz şirketlerin orijinal sayfalarına ulaşarak paylaşım olup olmadığının araştırılması gerekiyor"

Dolandırıcıların yöntemini anlatan Konya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Furkan Fulin, "Sosyal platformlar üzerinden verilen reklamlarda yatırım ortaklığı vaadiyle büyük yatırım firmaları, petrol, savunma sanayi şirketleri ve benzeri kurumlarına ait internet sitelerini veya logolarını kullanarak hazırlanan oltalama sitelerine yönlendirerek bu sayfalar üzerinde kayıt olduklarını ve kazandıklarını gösteriyor. Adlarına hazırlanmış kullanıcı ara yüzleriyle vatandaşların aldıklarını zannetmelerini sağlayarak daha büyük miktarlarda para yatırmaları yönünde güven kazanmak suretiyle dolandırıcılık yöntemi gerçekleştiriliyor. Bundan kendimizi nasıl koruruz dersek, reklamını gördüğümüz şirketlerin reklamını önce internet tarayıcıları üzerinden orijinal sayfalarına ulaşarak yatırım ile ilgili bir paylaşım olup olmadığının araştırılması gerekiyor. Gerekirse iletişim numaralarından teyit edilmesi, yatırımlarını resmi kamu kurum ve kuruluşları üzerinden yapmaları gerekmektedir" diye konuştu.