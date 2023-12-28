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Yaralı askerin dedesi: "74 torunum var 5 tanesi cephede" - Son Dakika
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Yaralı askerin dedesi: "74 torunum var 5 tanesi cephede"

Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit harekat bölgesinde yaralanan asker Faruk Gürbak'ın dedesi, '74 torunum var 5 tanesi cephede. Kendim de içinde, gerekirse hepsini vatan için feda ederim' dedi. Yaralı asker Gürbak'ın sağlığına kavuşmasıyla birlikte yakınları da onu yalnız bırakmıyor. Baba Mustafa Gürbak ise oğlunun sağlık durumunun iyiye gittiğini ve tekrar görevinin başına döneceğini belirtti.

Yaralı askerin dedesi: "74 torunum var 5 tanesi cephede"
28.12.2023 - 20:34,
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Yaralı askerin dedesi: "74 torunum var 5 tanesi cephede"

Pençe-Kilit harekat bölgesinde yaralanan Kahramanmaraşlı asker sağlığına kavuşuyor

KAHRAMANMARAŞ - Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit harekat bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada, yaralanan ve tedavisi tamamlanarak taburcu olan P. Söz. Er Faruk Gürbak'ı dedesi, "74 torunum var 5 tanesi cephede. Kendim de içinde, gerekirse hepsini vatan için feda ederim" dedi.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit harekat bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 asker şehit oldu.

Arkadaşlarının şehit düştüğü bölgede yaralı kurtulan P. Söz. Er Faruk Gürbak, tedavisi tamamlandıktan sonra sağlığına kavuştu. Baba ocağındaki evinde kalan yaralı asker Gürbak'ı yakınları da yalnız bırakmıyor.

Hainlere cevap veren Gürbak'ın dedesi 78 yaşındaki Mehmet Gürbak, "Torunuma geçmiş olsun. Ortalıkta bir şeytan üçgeni var. Burada o şeytanların eline bırakmayız bu ülkeyi. 21 evladım var. 74 torunum var. 5 tanesi cephede. Kendim de içinde, gerekirse hepsini vatan için feda ederim. Hainlere vatan bırakmayız bundan herkes emin olsun. Bu vatan dedelerimizin kanı ve teri ile kazanıldı. O insanlara yazık büyük şeytanların oyununa düşüyorlar" diye konuştu.

Oğlunun sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade eden baba Mustafa Gürbak ise, "Oğlum üst bölgesinde hain bir saldırı olduğunu söyledi. Emellerine ulaşamadıklarını ve geri püskürtüldüğünü kahramanca mücadele ettiklerini ve o esna da 6 arkadaşının şehit düştüğünü söyledi. Üst bölgesini vermediler arkadaşlarının kanlarını yerde koymadıklarını öğrendim. Devletimiz sağ olsun hiç boş bırakmıyor bizi. Sağlık durumu da her gün daha iyiye gidiyor. Oğlum iyileştiğinde de tekrar görevinin başına dönecek" dedi.

Kaynak: İHA
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Baba, Irak, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yaralı askerin dedesi: '74 torunum var 5 tanesi cephede' - Son Dakika


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