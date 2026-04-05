Yaralı Genç Hayatını Kaybetti, Sürücü Tutuklandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden 15 yaşındaki Egemen Günaydın düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanırken, kazanın ardından serbest bırakılan servis minibüsü şoförü yeniden gözaltına alınırken sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Karabağ Yolu üzerine 24 Mart Salı günü saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Egemen Günaydın'ın kullandığı motosiklet ile V.S. idaresindeki servis minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşerek ağır yaralanan 15 yaşındaki Egemen Günaydın, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 12 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi altına olan Günaydın, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Günaydın'ın ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

İncirliova'da büyük üzüntüye neden olan olayın ardından genç yaşta hayatını kaybeden Günaydın için düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazı ve alınan helalliğin ardından Günaydın'ın cenazesi toprağa verildi.

Sürücü tutuklandı

Öte yandan kazanın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan servis sürücüsü V.S., Egemen'in hayatını kaybetmesinin ardından yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN