Yaralı Genç Hayatını Kaybetti, Sürücü Tutuklandı
05.04.2026 18:23
15 yaşındaki Egemen Günaydın'ın kazadan 12 gün sonra hayatını kaybetmesinin ardından sürücü tutuklandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden 15 yaşındaki Egemen Günaydın düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanırken, kazanın ardından serbest bırakılan servis minibüsü şoförü yeniden gözaltına alınırken sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Karabağ Yolu üzerine 24 Mart Salı günü saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Egemen Günaydın'ın kullandığı motosiklet ile V.S. idaresindeki servis minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşerek ağır yaralanan 15 yaşındaki Egemen Günaydın, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 12 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi altına olan Günaydın, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Günaydın'ın ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

İncirliova'da büyük üzüntüye neden olan olayın ardından genç yaşta hayatını kaybeden Günaydın için düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazı ve alınan helalliğin ardından Günaydın'ın cenazesi toprağa verildi.

Sürücü tutuklandı

Öte yandan kazanın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan servis sürücüsü V.S., Egemen'in hayatını kaybetmesinin ardından yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Trump’ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor
Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Narin Güran davasında kritik dönemeç Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında Narin Güran davasında kritik dönemeç! Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
Reuters haberi tartışma yarattı Bakanlık ve Merkez Bankası’ndan art arda açıklamalar Reuters haberi tartışma yarattı! Bakanlık ve Merkez Bankası'ndan art arda açıklamalar
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi Yerli kanser ilacında ilk adım Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım
Havuzda uyuya kaldı Eşi horladığı anları böyle kayda aldı Havuzda uyuya kaldı! Eşi horladığı anları böyle kayda aldı

08:30
SGK’dan büyük temizlik Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
SGK'dan büyük temizlik! Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
08:18
Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
07:59
Şanlıurfa’nın kurtuluşunun 106’ncı yılı coşkuyla kutlanacak
Şanlıurfa'nın kurtuluşunun 106'ncı yılı coşkuyla kutlanacak
07:37
İlk kez görüntülendi Mücteba Hamaney operasyon odasında
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında
06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
01:38
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
