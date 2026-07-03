Yardım Talebi Üzerine Ticari Yat Kurtarıldı

Ortaca ilçesi açıklarında içerisinde 4 kişinin bulunan ticari yatın motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine olay mahalline Sahil Güvenlik Gemisi sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından başlatılan kurtarma faaliyetleri neticesinde ticari yat, içerisindeki 4 şahıs ile birlikte Ekincik Limanı'na emniyetli bir şekilde yanaştırıldı. - MUĞLA