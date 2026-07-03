Ortaca ilçesi açıklarında içerisinde 4 kişinin bulunan ticari yatın motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine olay mahalline Sahil Güvenlik Gemisi sevk edildi.
Sahil Güvenlik ekipleri tarafından başlatılan kurtarma faaliyetleri neticesinde ticari yat, içerisindeki 4 şahıs ile birlikte Ekincik Limanı'na emniyetli bir şekilde yanaştırıldı. - MUĞLA
Son Dakika › 3. Sayfa › Yardım Talebi Üzerine Ticari Yat Kurtarıldı - Son Dakika
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