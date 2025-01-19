Yarış Atlarıyla Dolu Tır Kaza Yaptı - Son Dakika
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Yarış Atlarıyla Dolu Tır Kaza Yaptı

Yarış Atlarıyla Dolu Tır Kaza Yaptı

Edirne'nin Havsa ilçesinde yarış atı yüklü tır, çekici ile çarpıştı; köy sakinleri yardım etti.

19.01.2025 16:58
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Edirne'nin Havsa ilçesinde yarış atlarının bulunduğu tır, çekici ile çarpıştı. Milyonluk yarış atlarının tır dorsesinden çıkarılmasına yardım eden köy sakinleri, atları sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza, Havsa ilçesi Osmanlı köyünde E-5 karayolu üzerinde meydana geldi. İstanbul'dan Fransa'ya gitmek üzere yola çıkan yarış atı yüklü tır, Osmanlı köyü otoban gişeler mevkiinde Kırklareli'nden gelen araç yüklü çekici ile kafa kafaya çarpıştı. Yolun kaygan olmasından dolayı meydana gelen kazada çekici sürücüsü yaralanırken, tırın dorsesindeki milyonluk yarış atları çarpışmanın etkisi ile strese girdi. Köy sakinlerinin 112'yi arayarak yardım istemesinin ardından olay yerine gelen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri kazaya müdahale etti. Milyonluk yarış atlarının dorse içinden çıkarılmasına yardım eden köy sakinleri, atları sakinleştirmeye çalıştı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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