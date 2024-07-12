Yarışan otomobiller kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Yarışan otomobiller kaza yaptı: 2 yaralı

Eskişehir'de gerçekleşen bir yarışta kontrol kaybeden otomobil takla attı ve içindeki 2 kişi yaralandı. Kazada, diğer araçlar da etkilendi ve trafikte uzun kuyruklar oluştu.

12.07.2024 01:16
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- Yarışan otomobiller kaza yaptı: 2 yaralı

Yarış esnasında kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 2 otomobilin yarışması sonucunda meydana geldiği iddia edilen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Kaza, 22.30 sularında Eskişehir- Ankara Karayolu Fevziçakmak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman Furkan H. idaresindeki 26 ADK 683 plakalı otomobil ile Berkan Ü. idaresindeki 26 NY 355 plakalı otomobil, Ankara istikametine seyir halindeyken yarışmaya başladı. Görgü tanıklarının iddialarına göre, Osman Furkan H. idaresindeki otomobilin teması sonucu 26 NY 355 plakalı otomobil, sürücüsü Berkan Ü.'nün kontrolünden çıktı. Orta refüje çıkarak ağaca ve direğe çarpan otomobil, takla atarak yolun sağ şeridine kadar sürüklendi. Osman Furkan H. idaresindeki 26 ADK 683 plakalı otomobil ise yolun sağındaki kaldırıma çıkarak durabildi. Kaza sonucunda 26 NY 355 plakalı otomobilin çarptığı direk ve ağaç parçaları yola saçıldı. Arkalarından seyir halinde bulunan Emirhan Ç. idaresindeki 34 EM 7603 plakalı otomobil de yola savrulan direğe çarptı.

Kazada, takla atan 26 NY 355 plakalı otomobilin içinde bulunan sürücü Berkan Ü. ve yolcu Mustafa Ş., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatılırken, karayolunda uzun kuyruklar oluştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yarışan otomobiller kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika

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