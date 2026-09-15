Yaş sebze ve meyvede fahiş fiyat operasyonu, 22 ilde 33 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul merkezli 22 ilde fahiş fiyat uygulayarak kamuyu zarara uğratan firmalara yönelik düzenlenen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'fiyatları etkileme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçları ile ilgili çalışma yapıldı. Yaş sebze ve meyve sektöründe faaliyet gösteren firmaların brüt satışlarına kıyasla düşük karlılık beyanında bulundukları, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı müstahsil makbuzları düzenledikleri, kaydi envanterleri ile Hal Kayıt Sistemi arasında uyumsuz veriler bildirdikleri belirlendi. Ayrıca firmaların piyasadaki hakim konumlarını kullanarak ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise yüksek gösterdikleri, bu yöntemlerle fiyat manipülasyonuna neden oldukları, fahiş fiyat uygulayarak kamuyu zarara uğrattıkları ve bu eylemleri gerçekleştiren firmaların kusurlu olduğu tespit edildi. İstanbul merkezli 22 farklı ilde, tespiti yapılan ve şirket yetkilisi olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal, fatura, irsaliye ve müstahsil makbuzu ele geçirildi. Konu ile ilgili gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği belirtildi.