Yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik operasyonda 39 ilde 121 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik operasyonda 39 ilde 121 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik operasyonda 39 ilde 121 şüpheli tutuklandı
Haber Videosu

İstanbul merkezli 39 ilde yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda 169 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 121'i tutuklandı. Gözaltına alınanlardan 45'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken 3'ü serbest bırakıldı.

İstanbul merkezli 39 ilde yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 169 şüpheliden 121'i tutuklandı. Şüphelilerden 45'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken 3 kişi serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, dijital ortamda yürütülen yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında yapay zeka destekli programlar kullanılarak yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleri yürüttüğü değerlendirilen çok sayıda grup ve şüpheli tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ve şüphelilerin finansal işlemlerine ilişkin analizlerde, yüksek miktarda finansal işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

39 ilde operasyon düzenlendi

Ekipler, 3 Kasım 2026'da İstanbul merkezli 39 ilde düzenlenen operasyonda 169 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Aramalarda 215 cep telefonu, 168 SIM kart, 48 dizüstü bilgisayar, 21 harici disk, 15 tablet, 11 bilgisayar kasası, 1 CD, 1 kamera ve 1 sabit disk muhafaza altına alındı.

121 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemleri ve dijital materyallere yönelik incelemelerin tamamlanmasının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 121 şüpheli tutuklanırken, 45 şüpheli hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi. Şüphelilerden 3'ü ise serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaİstanbulGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi Cep harçlığı yüzde 50 artacak Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Cep harçlığı yüzde 50 artacak
Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı Kazancı inanılmaz Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz
Babasının kartını patlattı Harcadığı para servet değerinde Babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde
Hırsı başını yedi Fatma Betül Sayan Kaya’nın Süleyman Soylu’ya yaptığına bakın Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
15:14
7 maçtır kazanamıyorlardı Süper Lig’de bir ayrılık daha
7 maçtır kazanamıyorlardı! Süper Lig'de bir ayrılık daha
14:53
Osimhen için olay iddia Ülkesinde “vatan haini“ ilan edilebilir
Osimhen için olay iddia! Ülkesinde "vatan haini" ilan edilebilir
14:45
Tam bir kibir abidesiymiş Şamil Tayyar’dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
Tam bir kibir abidesiymiş! Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
14:41
Fenerbahçe’den 40 milyon euroluk transfer hamlesi
Fenerbahçe'den 40 milyon euroluk transfer hamlesi
14:19
Fenerbahçe’nin Çorum FK maçı kamp kadrosu açıklandı 3 eksik var
Fenerbahçe'nin Çorum FK maçı kamp kadrosu açıklandı! 3 eksik var
14:14
Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini
Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 15:17:44. #.0.2#
SON DAKİKA: Yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik operasyonda 39 ilde 121 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android