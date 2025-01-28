Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 54 Gözaltı, 23 Tutuklama - Son Dakika
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Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 54 Gözaltı, 23 Tutuklama

Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 54 Gözaltı, 23 Tutuklama

İstanbul merkezli operasyonda 54 kişi yakalandı, 23'ü tutuklandı; 100 milyon lira mal varlığı tedbir alındı.

28.01.2025 15:33
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Yasa dışı bahis sitelerine finansman sağlayan, kara para aklama faaliyetleri yöneten suç şebekesine yönelik İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 54 şüpheliden 23'ü tutuklandı. Şebekenin 100 milyon lira civarında mal varlıklarına tedbir uygulanırken, ele geçirilen malzemeler emniyette sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yasa dışı bahis suçunun önlenmesi ve suç organizasyonlarının tespit edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli 11 ilde 7 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin yurt dışı kaynaklı yasadışı bahis sitelerinde para yatırma-çekme işlemleriyle, paravan şirketler kurarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

54 şüpheli gözaltına alınırken 23 şüpheli tutuklandı

Yapılan operasyon sonrasında şüphelilerin yasa dışı bahis suçundan elde ettikleri suç gelirleri ile edindikleri 10 motosiklet, 6 otomobil, 1 kamyonet, 1 villa, 3 daire, 2 arsa, 5 şirket ve 17 farklı bankadaki 183 farklı hesaba ait 100 milyon TL tutarında mal varlığına tedbir kararı uygulandı. Operasyonda 54 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 23'ü tutuklanırken 31'i hakkındaki işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Çok sayıda doküman ve para ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda; 1 adet soğuk cüzdan, 40 bin 875 lira, 120 bin dolar ve 4 bin 300 euro ile 72 adet telefon, 84 adet sim kart, 25 adet pos cihazı, 27 adet dizüstü bilgisayar, 18 adet hard disk ve 1 adet kaşe ve 225 gram altın ele geçirildi. El konulan malzemeler İl Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız sergiyi inceledi

Ele geçirilen dokümanların yer aldığı sergide açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "7 gün 24 saat Siber Vatan'da suçla mücadelede siber suçlarla mücadele müdürlüğümüz faaliyetlerine devam etmektedir. Siber suçlarla şube müdürlüğümüzün yaptığı bu operasyonda yasa dışı bahis sitelerine finansman sağlayan, kara para aklama faaliyetleri yöneten suç şebekesine yönelik ilimiz merkezli 10 ilde operasyon gerçekleştirildi" dedi. Operasyonların devam edeceğini söyleyen Yıldız, "100 milyon lira civarında mal varlıklarına tedbir uygulandı. 23 şahısta tutuklandı. Operasyonlarımız devam edecek. Yasa dışı bahis sitelerine yönelik operasyonlarımız devam edecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz kararlılıkla yasa dışı bahis sitelerine yönelik faaliyetlere yönelik mücadelemizi arttıracağımız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 54 Gözaltı, 23 Tutuklama - Son Dakika

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