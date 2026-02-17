Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 8 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 8 Gözaltı

17.02.2026 08:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen operasyonla yasa dışı bahis şebekesi çökertildi, 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, 8 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Bir spor kulübünün eski başkanı ve yöneticilerinin, yasa dışı bir bahis sitesinin sahibi oldukları, bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerini bazı spor kulüpleri üzerinden akladıkları öğrenildi.

Alınan bilgiye göre operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MASAK tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda, "Yasa dışı bahis" suçuyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir operasyon dalgası başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip ve MASAK raporu doğrultusunda, bir spor kulübünün eski başkanı ve yöneticilerinin, yasa dışı bir bahis sitesinin sahibi oldukları, bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerini bazı spor kulüpleri üzerinden akladıkları öğrenildi.

Yasa dışı bahis organizasyonu kapsamında elde edilen gelirlerin, söz konusu spor kulübünün muhasebecisi ve bazı çalışanlarının banka hesapları aracılığıyla kulüp hesaplarına aktarıldığı anlaşıldı. Yapılan tespitlerin ardından bu sabah İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Soruşturma çerçevesinde, 3 şirket, 1 futbol kulübü, 6 araç, 3 motosiklet, 7 daire, 6 arsa ve 1 iş yerine el konuldu. Yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında başlatılan tahkikat devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 8 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
Alarmları kurun Yarın gece ortalık yanacak Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
Takım arkadaşının Alperen Şengün hakkındaki küfürlü mesajları ortaya çıktı Takım arkadaşının Alperen Şengün hakkındaki küfürlü mesajları ortaya çıktı
Görüntü kutuplardan değil Türkiye’den Kar tüneliyle yaşam koridoru Görüntü kutuplardan değil Türkiye'den! Kar tüneliyle yaşam koridoru
Yalancı bahar sona eriyor Fırtına yıkacak, gökten çamur yağacak Yalancı bahar sona eriyor! Fırtına yıkacak, gökten çamur yağacak
Dursun Özbek ve Noa Lang’ın beğeni yağan buluşması Dursun Özbek ve Noa Lang'ın beğeni yağan buluşması

08:31
Herkes merakla bekliyor Galatasaray-Juventus maçı binlerce kez simüle edildi, işte favori
Herkes merakla bekliyor! Galatasaray-Juventus maçı binlerce kez simüle edildi, işte favori
08:31
Fena köşeye sıkıştı Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
Fena köşeye sıkıştı! Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
08:24
Barcelona’ya derbide büyük şok Koltuğunu kaybetti
Barcelona'ya derbide büyük şok! Koltuğunu kaybetti
08:10
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu
07:34
İstanbul ve Adana’da DAEŞ operasyonu 10 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul ve Adana'da DAEŞ operasyonu! 10 şüpheli gözaltına alındı
07:25
Banka hesabındaki paralara el mi konuldu Merve Taşkın’dan iddialara yanıt
Banka hesabındaki paralara el mi konuldu? Merve Taşkın'dan iddialara yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 08:50:32. #.0.4#
SON DAKİKA: Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 8 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.