Yasa dışı bahis soruşturmasında 5 şüpheli adliyeye sevk edildi, 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Yasa dışı bahis soruşturmasında 5 şüpheli adliyeye sevk edildi, 2'si tutuklandı

Yasa dışı bahis soruşturmasında 5 şüpheli adliyeye sevk edildi, 2\'si tutuklandı
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Iğdır merkezli Tekirdağ ve Ardahan'da düzenlenen yasa dışı bahis ve banka kartlarının kötüye kullanılması operasyonunda 5 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Iğdır merkezli Tekirdağ ve Ardahan'da düzenlenen yasa dışı bahis, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması soruşturması kapsamında 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılmak üzere vatandaşlardan banka hesaplarının toplandığı, bu hesapların yönetilerek kullanıldığı ve üçüncü kişilere kiralandığı, söz konusu hesaplar üzerinden yasa dışı bahis kapsamında para nakline aracılık edildiği tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla Iğdır merkezli Tekirdağ ve Ardahan'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden para çekmek amacıyla bankaya gittiği belirlenen 2 kişi de bankada suçüstü yakalandı.

Toplam 5 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Tekirdağ, 3. Sayfa, Ardahan, Banka, Iğdır, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yasa dışı bahis soruşturmasında 5 şüpheli adliyeye sevk edildi, 2'si tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yasa dışı bahis soruşturmasında 5 şüpheli adliyeye sevk edildi, 2'si tutuklandı - Son Dakika
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