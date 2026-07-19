Yasa Dışı Bahis Trafiğine Bloke

Dünya Kupası final maçı öncesinde yasa dışı bahis trafiğinde kullandığı tespit edilen 6 bin 314 banka hesabına bloke konuldu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 1 Kasım 2025 tarihli ve 33064 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı Genelgesi ile Adalet Bakanlığının 16 Şubat 2026 tarihinde yayımladığı "Yasa Dışı Bahis ve Kumar Suçlarıyla Mücadelede Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantıları" hakkındaki yazısı doğrultusunda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumar suçlarıyla mücadele devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde 26 Haziran tarihinde yayımlanan iş bölümü ile alanında uzmanlık gerektiren bu sürecin tespit ve takibinde etkin netice alınması amacıyla "Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu" kuruldu. Türkiye'de faaliyet gösteren yasa dışı bahis suçunu bireysel ya da organize şekilde işleyen şahıslarla ilgili adli süreçler yürütülürken, söz konusu faaliyetlere yönelik çalışmalar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleriyle uyumlu şekilde devam ediyor. Yapılan araştırmalara göre 2022 yılında düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda yasa dışı bahis için harcanan miktarın 35 milyar dolar olduğu, 2026 yılında düzenlenen organizasyonda ise bu rakamın 50 milyar dolar civarında olacağının öngörüldüğü değerlendirildi. Bu veriler ışığında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri arasında yapılan istişareler neticesinde yasa dışı bahis trafiğinde en yüksek hacmin meydana geleceği maç olarak değerlendirilen Dünya Kupası final maçı için kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiği düşünüldü. Ekonomik bir suç olan yasa dışı bahis suçunda asıl hedefin kamunun uğradığı zararın telafisi ve toplumsal düzenin korunması olduğu gözetilerek, kolluk birimlerince teknik ve saha araştırmaları gerçekleştirildi. Yapılan teknik ve saha çalışmaları neticesinde söz konusu suçta kullanıldığı değerlendirilen 6 bin 314 banka hesabı tespit edildi. Yasa dışı bahis trafiğinin en yoğun olduğu değerlendirilen final maçının başlamasıyla birlikte tespit edilen banka hesaplarına anlık bloke konulması amacıyla ilgili bankalara eş zamanlı müzekkere yazıldı. Ayrıca yasa dışı bahis sitelerine entegre halde çalıştığı değerlendirilen PANEL sisteminin bulunduğu toplam 19 dış finans evi deşifre edilirken, bu yapılarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığının ilgili genelgesi, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının konuya verdiği önem doğrultusunda yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç gelirleriyle mücadele kapsamında benzer eylemlere yönelik adli takibatların ivedilikle öncelikli ve aralıksız şekilde sürdürüldüğü vurgulandı. - ANKARA