Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 5 yabancı uyruklu düzensiz göçmen sınırda yakalandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesi Adasarhanlı köyü sınırları içerisinden Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı tespit edilen 5 muhtelif uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmen şahıslar ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi. - EDİRNE
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