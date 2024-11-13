Yasadışı Bahis Soruşturması: 23 Sanatçıya Yakalama Kararı - Son Dakika
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Yasadışı Bahis Soruşturması: 23 Sanatçıya Yakalama Kararı

İstanbul'da yasadışı bahis reklamı nedeniyle 23 sanatçı hakkında yakalama kararı talep edildi.

13.11.2024 19:20
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İstanbul'da yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturmada Mehmet Ali Erbil ve Serdar OrtaçMalta'ya davet ederek, reklam ve teşvik videosunda birlikte yayın yapan ve yurtdışında olan Cenk Pekkan ve Ünal Orhan hakkında İstanbul Başsavcılığınca yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde sanatçı Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç, müzisyen Zorbey Erkoçlar, sosyal medyada 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz, Rus ve Türk asıllı fenomen Aleksander Mensikof ve 1.3 milyon takipçisi bulunan Esma Sözen'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'na getirilmişti. İfade işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Şüpheliler arasında yer alan sanatçı Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında ise ev hapsi kararı verilmiş, sosyal medyada 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz ile birlikte Emirhan Karauç, Aleyna Göreci, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Aleksandr Maenshıkov, Muhammet Sümertaş, Esma Sözen, Soner Kabakçı, Yağmur Şifa Yaprak, Sefa Caner Sarıçam ve Muzaffer Zorbey Erkoçlar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'i yurt dışına davet edenler hakkında yakalama kararı talebi

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ı Malta'ya davet ederek, reklam ve teşvik videosunda birlikte yayın yapan ve yurtdışında oldukları tespit edilen Cenk Pekkan ve Ünal Orhan hakkında İstanbul Başsavcılığınca yakalama kararı çıkarılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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