Yasaklı Alanda Snowboard Yapan Şahıs Tespit Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yasaklı Alanda Snowboard Yapan Şahıs Tespit Edildi

Yasaklı Alanda Snowboard Yapan Şahıs Tespit Edildi

Palandöken Kayak Merkezi'nde yasaklı bölgede snowboard yapan kişi, jandarma tarafından işlem gördü.

18.02.2025 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Palandöken Kayak Merkezi'nde yasaklı bölgede ikazlara rağmen snowboard yapan şahıs tespit edilerek hakkında işlem yapıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce internet ortamında icra edilen sanal devriye faaliyeti esnasında; 1 şahsın sosyal medya platformunda, Palandöken Kayak Merkezi'nde yasaklı bölgede (çığ bölgesi) snowboard yaparken kendisini ikaz eden Jandarma personelinin ikazlarına uymayarak snowboard yapmaya devam ettiğine yönelik video paylaştığı tespit etti.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama ve Kurtarma Timlerince söz konusu şahıs tespit edildi. Şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci Maddesi (Yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel salığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket etmek) uyarınca işlem yapıldı.

Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, tatil ve dinlenme amacıyla Kayak Merkezi'ni ziyaret eden vatandaşlarımızın huzur ve güvenlik içerisinde zamanlarını geçirmelerini sağlamak maksadıyla gereken tedbirlerin alınmasına devam edilecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum Valiliği, Kayak Merkezi, Güvenlik, Jandarma, erzurum, 3-sayfa, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yasaklı Alanda Snowboard Yapan Şahıs Tespit Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:54 Yenidoğan çetesi liderinden akla ziyan savunma: Bebeklerin ölümünden savcı sorumlu Yenidoğan çetesi liderinden akla ziyan savunma: Bebeklerin ölümünden savcı sorumlu
17:56 MHP’li Celal Adan’dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol MHP'li Celal Adan'dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
01:08 Sinop ve Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi Sinop ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
00:20 Vatandaşı kandıran kandırana Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil Vatandaşı kandıran kandırana! Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil
00:16 Rus Heyeti, ABD ile görüşme için Riyad’da Rus Heyeti, ABD ile görüşme için Riyad'da
00:06 Havaalanında ilginç kaza: İnişe geçen uçak ters döndü Havaalanında ilginç kaza: İnişe geçen uçak ters döndü
23:53 Gaziantep Havalimanı’nda tanımlanamayan cisim alarmı: Uçuşlar durduruldu Gaziantep Havalimanı'nda tanımlanamayan cisim alarmı: Uçuşlar durduruldu
23:46 Görenler şaştı kaldı: Serdar Dursun, bu hareketleriyle maça damga vurdu Görenler şaştı kaldı: Serdar Dursun, bu hareketleriyle maça damga vurdu
23:38 Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz’den açıklama var Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'den açıklama var
23:37 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye’ye geldi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye geldi
23:31 CHP’li Beykoz Belediyesi’nde müfettişler 8 ihale dosyasına el koydu CHP'li Beykoz Belediyesi'nde müfettişler 8 ihale dosyasına el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 20:00:36. #1.11#
SON DAKİKA: Yasaklı Alanda Snowboard Yapan Şahıs Tespit Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.