Hatay\'da Yasaklı Cins Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Kadın Yaralandı

Hatay'ın Belen ilçesinde yasaklı cins köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı. Olay sonrası köpeklere el konulurken, konuyla ilgili adli süreç başladı.

Olay, Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle'de yaşayan Selma Sönmez, geçtiğimiz günlerde komşusuna ait 3 yasaklı cins köpeğin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan 43 yaşındaki kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi edildi. Hastanedeki tedavinin ardından evine gelen kadın, vücudunu hareket ettirmekte güçlük çekiyor. Öte yandan köpeklere yetkililer tarafından el konulduğu, şahsa idari para cezası uygulandığı ve konuyla ilgili adli sürecin başladığı öğrenildi.

"Köpekler benim koluma ve vücuduma saldırdı"

Köpeklerin vücudunun çeşitli yerlerine saldırdığını ifade eden Selma Sönmez, "Kur'an kursundan çıktım, eve gelirken 2 köpek birden karşıma çıktı. Köpekler benim koluma ve vücuduma saldırdı. Kolum, bedenim ve her yerim çok ağrıyor" dedi.

Selma Sönmez'in eşi Mustafa Sönmez, eşinin acı içerisinde kıvrandığını ifade ederek, "Çöpün yanından 2 köpek çıkıp eşime saldırıyor. Sonradan da 1 köpek geliyor ve eşime saldırıyor. 3 tane komşuma ait köpek, eşime saldırdı. Yasaklı cins köpekler bunlar. Eşim ağrıdan sabahlara kadar yatamıyor. Hepimiz korkuyoruz, ben 1 buçuk aydır çocuğumu okula gönderemiyorum" şeklinde konuştu. - HATAY