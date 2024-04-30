Yaslandığı korkuluk kırılınca köprüden düşen yaşlı adam yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yaslandığı korkuluk kırılınca köprüden düşen yaşlı adam yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde köprünün demir korkuluklarına yaslanan Mustafa Avcil (69), korkulukların kırılması sonucu çay kenarına düşerek yaralandı.

30.04.2024 00:29  Güncelleme: 00:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaslandığı korkuluk kırılınca köprüden düşen yaşlı adam yaralandı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde köprünün demir korkuluklarına yaslanan Mustafa Avcil (69), korkulukların kırılması sonucu çay kenarına düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bostanbükü köyünde bulunan körünün demir korkuluklarına yaslanan Avcil, korkulukların kırılmasıyla yaklaşık 10 metre yükseklikten Araç çayını düştü. Avcil'in düştüğünü gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine ambulans, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü, Safranbolu Belediyesi İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Düşme sonucu vücudundan kırıklar olan yaşlı adam yapılan ilk müdahalesinin ardından sedyeye konuldu. AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından dereden çıkarılan yaşlı adam ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Safranbolu, Karabük, Acil Durum, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yaslandığı korkuluk kırılınca köprüden düşen yaşlı adam yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:37 Beyaz Saray: Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarma yetkisine sahip değil Beyaz Saray: Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarma yetkisine sahip değil
23:13 Bülent Arınç, Özgür Özel’le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım Bülent Arınç, Özgür Özel'le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım
23:11 EuroLeague’den Ergin Ataman’a 35 bin euro para cezası EuroLeague'den Ergin Ataman'a 35 bin euro para cezası
22:45 Gazze Şeridi’nde İsrail katliamı devam ederken Tel Aviv sokakları karıştı, halk polisle çatıştı Gazze Şeridi'nde İsrail katliamı devam ederken Tel Aviv sokakları karıştı, halk polisle çatıştı
20:47 CHP 1 Mayıs’ta Taksim’e yürüyecek CHP 1 Mayıs'ta Taksim'e yürüyecek
00:27 1 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz olacak 1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olacak
00:09 Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Galatasaray’ı yenmemiz gerekiyor Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Galatasaray'ı yenmemiz gerekiyor
23:43 Konyaspor, efsane kaptanı Ali Çamdalı’yı teknik direktörlük görevine getirdi Konyaspor, efsane kaptanı Ali Çamdalı'yı teknik direktörlük görevine getirdi
22:32 Suudi Arabistan’da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı Suudi Arabistan'da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı
21:43 Brüksel’de Türk mahallesindeki kafede silahlı saldırı Brüksel'de Türk mahallesindeki kafede silahlı saldırı
20:39 Adana’da kum yüklü tır çukura düştü Adana'da kum yüklü tır çukura düştü
19:15 Esenyurt’ta eskort kavgası: Ağabey yanlışlıkla kardeşini bıçaklayarak öldürdü Esenyurt'ta eskort kavgası: Ağabey yanlışlıkla kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 00:59:21. #1.11#
SON DAKİKA: Yaslandığı korkuluk kırılınca köprüden düşen yaşlı adam yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement