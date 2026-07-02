Yaşlı Adam İzmir'de Bulundu - Son Dakika
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Yaşlı Adam İzmir'de Bulundu

Yaşlı Adam İzmir\'de Bulundu
02.07.2026 14:18
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Aydın'da haber alamayan yaşlı adam, İzmir'de olduğu anlaşıldı. Ekipler evde kimseyi bulamadı.

Aydın'da kendisinden haber alınamayan yaşlı adam ekipleri harekete geçirdi. İtfaiye ile pencereden girilen evde kimse bulunmazken, yaşlı adamın yaklaşık 110 kilometre uzaklıktaki İzmir'de olduğu ortaya çıktı.

Olay, Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1959 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşuları sabahtan bu yana evde yalnız yaşayan Aydın Kaptan'dan (75) haber alamadı. Dairesinin önünde terlikleri durduğunu ve telefonunun sesinin içeriden geldiğini duyan komşuları, kapıyı açan olmayınca yaşlı adamın hayatından endişe ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, itfaiyenin yardımıyla merdivenle balkondan daireye girdi. Evin her yerine bakan ekipler, evin boş olduğunu belirledi. Yapılan araştırmanın ardından yaşlı adamın sabah erken saatte tren ile İzmir'e gittiği tespit edildi. Kaptan'ın, Aydın'a yaklaşık 110 kilometre uzaklıktaki İzmir'de olduğunu öğrenen komşuları derin bir nefes aldı.

Uzun süredir tanıdıkları komşuları Aydın Kaptan'a ulaşamadıkları için meraklandıklarını ifade eden komşuları telefon sesinin de evden gelmesi üzerine hayatından endişe ettiklerini ve komşularına sağlıklı bir şekilde ulaşılmasından dolayı memnun olduklarını belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İzmir, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı Adam İzmir'de Bulundu - Son Dakika

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