Yaşlı adamı dolandıran şüpheliyi polis kıskıvrak yakaladı - Son Dakika
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Yaşlı adamı dolandıran şüpheliyi polis kıskıvrak yakaladı

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Tokat'ın Niksar ilçesinde telefonla aradığı yaşlı adamı, kendisini 'savcı ve emniyet görevlisi' olarak tanıtıp 8 bin 500 dolar dolandıran şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

24.05.2024 20:33
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Yaşlı adamı dolandıran şüpheliyi polis kıskıvrak yakaladı

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde telefonla aradığı yaşlı adamı, kendisini 'savcı ve emniyet görevlisi' olarak tanıtıp 8 bin 500 dolar dolandıran şüpheli polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İ.Ö. adlı yaşlı adamı telefonla arayan bir şahıs, "Adınız terör örgütüne karıştı, kimliğiniz bir olayda kullanıldı" diyerek yaşlı adamdan verdiği hesaba 8 Bin 500 dolar göndermesini istedi. Yaşlı adam da verilen hesap numarasına havale yoluyla parayı gönderdi. Bununla yetinmeyen dolandırıcılar tekrardan yaşlı adamı arayarak yeniden para göndermesini istedi. Durumun Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince öğrenilmesinin ardından harekete geçen asayiş büro ekipleri çalışma başlattı. Yaşlı adamla irtibata geçen polisler, dolandırıcı şahsın parayı elden alması yönünde ikna etti. Yapılan çalışmalar neticesinde olayın şüphelisi E.E. isimli şahsın Tokat-Niksar minibüsleriyle ilçe merkezine geleceği değerlendirilmesi üzerine harekete geçen polisler, şüpheli şahsı kısa sürede yakaladı. Şüpheli E.E. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Niksar, Tokat, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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