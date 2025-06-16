Adana'da 3 şahıs, ellerindeki sopalarla yaşlı bir adama sokak ortasında saldırdı. Olay anı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Yere düşmesine rağmen acımasız saldırıdan kurtulamayan yaşlı adamın can havliyle yalvardığı duyuldu. Ancak saldırganlar, yardım çağrılarına aldırmadan vurmaya devam etti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yaşlı adamı ellerine geçirdikleri sopalarla acımasızca dövdüler - Son Dakika
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