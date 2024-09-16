Yaşlı Çifte Saldırı: Evi Taşlandı, Aracı Kundaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yaşlı Çifte Saldırı: Evi Taşlandı, Aracı Kundaklandı

İnebolu'da yaşlı çiftin evi taşlandı, otomobili kundaklandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

16.09.2024 23:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaşlı çiftin evi taşlandı, park halindeki otomobili kundaklandı

KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşlı çiftin otomobili uyudukları sırada kundaklandı, evlerinin taşlandı. Sesleri duyunca uyanan çift büyük korku yaşadıklarını söyledi.

Olay, 12 Eylül'de Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Yukarı Karaca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede yaşayan Necmettinve ZehraSiriş, gece uyurken evlerinin camı taş atılarak kırıldı. Sesi duyunca uyanan çift korku ile dışarı çıktı. Çift, park halindeki otomobillerinin ateşe verildiğini ve camlarının kırıldığını gördü. Kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalışan çift durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile otomobildeki yangın söndürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunan çift, otomobilin kırılan camlarını ve yanan tavanını tamir ettirdi. Yaşanan olayla ilgili konuşan çift, tekrar aynı olayın yaşanmasından korktuklarını söyledi.

"Aracın benzin deposuna alevlerin ulaşmasına çok az kalmıştı"

Necmettin Siriş, büyük korku yaşadıklarını belirterek, "Sabah namaz kıldım. Daha sonra tekrar uyumak için yatağa girdim. Saat 05.00 sıralarında bir ses geldi. Sesi duyunca yataktan fırladık. 'Kim o' diye bağırdık, kimse yoktu. El feneri ile dışarı çıktım. Aracın üzerindeki brandanın yandığını gördüm. Aracın camları kırılmıştı. Aracın benzin deposuna alevlerin ulaşmasına çok az kalmıştı. Mazallah bomba gibi patlardı" dedi.

"Yapanın bulunmasını istiyoruz"

Olayı gerçekleştiren şahsın yakalanmasını isteyen Zehra Siriş ise, "Sesleri duyunca hemen uyandık. Eşim dışarı çıktı. Ben korkuyla çıkamadım, biraz bekledikten sonra çıktım. Arabanın üzeri yanmıştı. Branda da erimişti. Biz yapanın bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kastamonu, Güvenlik, İnceleme, İnebolu, 3-sayfa, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yaşlı Çifte Saldırı: Evi Taşlandı, Aracı Kundaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
08:52 Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor Aile meclisi “Katil, Nevzat“ kararı almış Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Aile meclisi "Katil, Nevzat" kararı almış
07:59 Narin’le ilgili kahreden gerçek Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış Narin'le ilgili kahreden gerçek! Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış
07:25 Mehmet Şimşek: Hakkımdaki istifa iddiaları sonrası Türkiye’den muazzam bir para çıkışı oldu Mehmet Şimşek: Hakkımdaki istifa iddiaları sonrası Türkiye'den muazzam bir para çıkışı oldu
16:00 Gece kulübüne giden Melissa Vargas, dans performansıyla hayrete düşürdü Gece kulübüne giden Melissa Vargas, dans performansıyla hayrete düşürdü
15:55 Mehmet Ali Erbil’nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel Mehmet Ali Erbil'nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel
15:45 Hindistan’da bir adam,15 kadınla evlendi, kadınlardan mahrem görüntüleri yayınlamakla tehdit ederek fidye aldı Hindistan'da bir adam,15 kadınla evlendi, kadınlardan mahrem görüntüleri yayınlamakla tehdit ederek fidye aldı
15:21 Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar Tutuklu 18 sanığın tahliyesi reddedildi Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar! Tutuklu 18 sanığın tahliyesi reddedildi
15:18 Çeyrek finalde tek Türk takımı Avrupa Ligi simüle edildi Çeyrek finalde tek Türk takımı! Avrupa Ligi simüle edildi
15:16 Bu mesaj kime Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken Narin Güran sözleri Bu mesaj kime? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Narin Güran sözleri
15:01 Kasımpaşa’yı da yenen Fenerbahçe rekor kırdı Kasımpaşa'yı da yenen Fenerbahçe rekor kırdı
14:59 Kuzenine açıkça soruldu: Narin’in terliğini neden sakladın Kuzenine açıkça soruldu: Narin'in terliğini neden sakladın?
14:57 Brezilya’da belediye başkan adayı, rakibine canlı televizyon programında sandalyeyle saldırdı Brezilya'da belediye başkan adayı, rakibine canlı televizyon programında sandalyeyle saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2024 10:45:25. #1.11#
SON DAKİKA: Yaşlı Çifte Saldırı: Evi Taşlandı, Aracı Kundaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement