"Sinirime dokundu" dedi, taş ve biber gazıyla kuyumcuyu soymaya kalktı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kazancılar Çarşısı'nda yer alan bir kuyumcuda 13 Mart'ta akılalmaz bir soygun girişimi yaşandı. Tanınmamak için gözlük ve başörtüsü takarak yaşlı kılığına giren banka çalışan N.Ç. (35) M.O'y ait kuyumcu dükkanına gitti.

BİBER GAZI VE TAŞLA SOYGUN GİRİŞİMİ

Çeşitli tutarda altın almak istediğini söyleyen N.Ç., kendisini bilgilendiren iş yeri sahibi M.O'ya yanında getirdiği biber gazı ve taşla saldırdı. M.O. ile şüpheli arasındaki arbedeyi duyan komşu esnafın ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. N.Ç. gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

"ONLARIN REFAH İÇİNDE OLMASI SİNİRİME DOKUNDU"

Emniyetteki ifadesinde çalıştığı iş yerinde mobbinge uğradığını ve sıkıntıları olduğunu öne süren N.Ç, "İstifaya zorlandım. Kripto para yatırımı yapmaya çalıştım ama mağduriyet yaşayıp, dolandırıldım. Borç yatağına girince psikolojim bozuldu. Çarşıda gezerken kuyumcuları gördüm. Ben bu kadar zorluk içinde olup, onların refah içinde olması sinirime dokundu. Olayı anlık kurgulayıp, rastgele bir kuyumcuya girdim. Amacım altınları çalmak olsaydı altınların hepsi önümdeydi. Etkisiz hale getirdikten sonra bunu yapardım ama yapmadım. İş yerine bir zarar vermedim. Yapmış olduğum eylemden dolayı çok pişmanım" dedi.

YAŞANANLAR KAMERADA

Öte yandan, soygun girişimi iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, N.Ç'nin kendisine takıları göstermek isteyen iş yeri sahibine cebinden çıkardığı biber gazını sıktığı, ardından da başına taşla vurduğu görüldü. İş yeri sahibinin de karşılık verdiği ve taraflar arasında arbede yaşandığı da kameraya yansıdı. Diğer yandan, iş yeri sahibinin esnaflardan birine "Hırsız, polis çağır" dediği de görüntülerde yer aldı.