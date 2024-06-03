Yaşlı kadın baraj göletinde boğuldu
ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesinde çaşır toplayan yaşlı kadın Güllübağ barajına düşerek boğuldu.
Edinilen bilgiye göre İspir ilçesi Çorum Nahri üzerinde bulunan Güllübağ Barajı yanında çaşır toplayan Zagla Zengin dengesini kaybederek baraj göletine düştü. Olayın ardından dalgıç ekipler gölde boğularak hayatını kaybeden yaşlı kadının cesedini karaya çıkardı. Zengin'in cenazesi ambulansla İspir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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