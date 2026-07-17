Yaşlı Kadın Hastanede, Ekipler Harekete Geçti

Aydın'ın Efeler ilçesinde kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın ekipleri harekete geçirirken, telefonunu evde unutan kadının hastanede olduğu öğrenildi.

Olay, Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi 2012 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaşlı kadından haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çilingir marifetiyle eve girmek istediği esnada yaşlı kadın eve geldi. Yapılan incelemede yaşlı kadının cep telefonunu evde unuttuğu ve hastaneye gittiği öğrenildi. Kadının olay yerine gelmesiyle ekipler normale döndü. - AYDIN