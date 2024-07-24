Yaşlı kadın yangından son anda kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yaşlı kadın yangından son anda kurtarıldı

Bursa'da çıkan yangında yanmaya başlayan fabrikaların yanında oturan yaşlı bir kadın, yakınları tarafından kurtarılarak güvenli bölgeye götürüldü. Yangına müdahale eden ekipler çalışmalarını sürdürürken, olayı meraklı gözler izledi.

24.07.2024 00:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaşlı kadın yangından son anda kurtarıldı

Yanan fabrikanın yanında oturan teyzeyi yakınları kurtararak güvenli bölgeye götürdü

BURSA - Bursa'da bir fabrikada çıkan ve sonrasında 2 fabrikaya daha sıçrayan yangını söndürmek için ekipler çalışmasını sürdürüyor. Yanan fabrikanın hemen bitişiğinde bulunan evde yaşayan yaşlı bir teyze yakınları tarafından evden çıkartılarak araç ile güvenli bölgeye götürüldü.

Sabah saatlerinde Vakıfköy Mahallesi'nde kağıt fabrikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye, toma, sulama tankeri ile müdahale etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yüzlerce meraklı vatandaş da endişeli gözlerle siyah dumanları ve alevleri izledi. Yangının boyutu da havadan dron ile görüntülendi.

Fabrikalar çok yakın yerde bulunmasının ardından tüm evler tahliye edildi. Yanan fabrikanın çok yakınında yaşayan yaşlı teyzeyi ise yakınları gelerek evden çıkardı. Araca bindirilen yaşlı teyze güvenli bölgeye götürüldü.

Kaynak: İHA

Bursa, Kurtarma, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yaşlı kadın yangından son anda kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:15 Kanarya tur kapısını araladı Fenerbahçe, Lugano’yu 4-3 yendi Kanarya tur kapısını araladı! Fenerbahçe, Lugano'yu 4-3 yendi
22:43 Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi. Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.
22:16 Kılıçdaroğlu’ndan Özel’e zehir zemberek “Erdoğan“ mesajı Kılıçdaroğlu’ndan Özel’e zehir zemberek "Erdoğan" mesajı
22:07 3 kenti sağanak vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü 3 kenti sağanak vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü
20:18 MHP’nin 154 kişilik listesi TBMM’yi karıştırdı Milletvekilleri arasında söz düellosu MHP'nin 154 kişilik listesi TBMM'yi karıştırdı! Milletvekilleri arasında söz düellosu
00:40 Malatya’da akademisyen çifte saldırı olayı bambaşka çıktı İddialar bir hayli dikkat çekici Malatya'da akademisyen çifte saldırı olayı bambaşka çıktı! İddialar bir hayli dikkat çekici
23:51 Jose Mourinho’dan zemin eleştirisi: Şampiyonlar Ligi seviyesinde kabul edilemez Jose Mourinho'dan zemin eleştirisi: Şampiyonlar Ligi seviyesinde kabul edilemez
21:46 Real Madrid, yıllık geliri 1 milyar euroyu aşan tarihteki ilk kulüp oldu Real Madrid, yıllık geliri 1 milyar euroyu aşan tarihteki ilk kulüp oldu
21:19 Türkiye’yi hedef gösteren rüşvetçi senatör baskılara daha fazla dayanamadı Türkiye'yi hedef gösteren rüşvetçi senatör baskılara daha fazla dayanamadı
20:22 Yeniden Refah’lı belediye başkanı partisinden istifa etti Dikkat çeken “Eleştiri“ iddiası Yeniden Refah'lı belediye başkanı partisinden istifa etti! Dikkat çeken "Eleştiri" iddiası
18:55 Avrupa kadrosuna almamıştı Mourinho’dan sürpriz Samet Akaydin kararı Avrupa kadrosuna almamıştı! Mourinho'dan sürpriz Samet Akaydin kararı
18:16 Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli için mahkeme kararını verdi Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli için mahkeme kararını verdi
18:02 Galatasaray’a transfer olacak mı Trippier için resmi açıklama var Galatasaray'a transfer olacak mı? Trippier için resmi açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 00:53:27. #1.11#
SON DAKİKA: Yaşlı kadın yangından son anda kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement