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Yaşlı kadın yangından son anda kurtarıldı

Yanan fabrikanın yanında oturan teyzeyi yakınları kurtararak güvenli bölgeye götürdü

BURSA - Bursa'da bir fabrikada çıkan ve sonrasında 2 fabrikaya daha sıçrayan yangını söndürmek için ekipler çalışmasını sürdürüyor. Yanan fabrikanın hemen bitişiğinde bulunan evde yaşayan yaşlı bir teyze yakınları tarafından evden çıkartılarak araç ile güvenli bölgeye götürüldü.

Sabah saatlerinde Vakıfköy Mahallesi'nde kağıt fabrikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye, toma, sulama tankeri ile müdahale etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yüzlerce meraklı vatandaş da endişeli gözlerle siyah dumanları ve alevleri izledi. Yangının boyutu da havadan dron ile görüntülendi.

Fabrikalar çok yakın yerde bulunmasının ardından tüm evler tahliye edildi. Yanan fabrikanın çok yakınında yaşayan yaşlı teyzeyi ise yakınları gelerek evden çıkardı. Araca bindirilen yaşlı teyze güvenli bölgeye götürüldü.