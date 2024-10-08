Yaşlı Kadına Araç Çarptı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde marketten çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobil çarparken, yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Doğugazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marketten alışveriş yaptıktan sonra evine gitmek için Doğugazi Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına, 09 ALT 322 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile kadın yola savruldu. Yaşlı kadının marketten aldığı eşyalar çevreye savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadına olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - AYDIN