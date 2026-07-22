Yaşlı kadına bıçakla gasp

Kahramanmaraş'ta evine giren komşusu tarafından bıçak zoruyla altın bileziği gasp edilen yaşlı kadın, yaşadığı korku dolu anları anlatarak sanığın en ağır cezayı almasını istedi. Hakkında 'konutta silahla yağma' suçundan dava açılan tutuklu sanığa 15 yıla kadar hapis istenirken adli kayıtlarda 12 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Onikişubat ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde 10 Nisan 2026 tarihinde meydana gelen olayda 81 yaşındaki Elife Akkök'ün evine giren komşusu A.G., kadını bıçakla yaralayıp kolundaki bileziği zorla alarak kaçtı. Olayın ardından tutuklanan A.G. hakkında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, 'konutta silahla yağma' suçundan dava açılırken, 15 yıla kadar hapis istendi.

İddianamede, sanığın daha önce ailesiyle birlikte misafir olarak gittiği yaşlı kadının evine gelerek kapıyı çaldığı, annesinin gıda paketi gönderdiğini söyleyerek kapının açılmasını sağladığı, ardından yaşlı kadını bıçakla yaralayıp kolundaki bileziği zorla alarak kaçtığı belirtildi.

Şüphelinin ifadesinde suçu kabul ettiği, gasp ettiği bileziği ise bir kuyumcuda 217 bin 850 lira karşılığında bozdurduğu öğrenildi.

Olayın ardından gasp edilen Elife Akkök, yaşadığı korkunun halen devam ettiğini söyleyerek, "Bileziği takamıyorum. Elimin yarası var. Bileziği şimdilik bankaya koydum. Komşuluk batsın, bilezik batsın. Bilezikte gözüm yok. Ben canımdan oluyordum. Allah'tan dünyada rızkım varmış" dedi.

"Bileziğimi alıp kaçtı"

Olay gününü gözyaşları içinde anlatan Akkök, "Kapı çalındı. 'Kim o' dedim. 'Ben Ahmet'im' dedi. 'Sen kimsin' dedim. 'Anam eşya gönderdi, onu getirdim' dedi. Ben de 'benim her şeyim var, istemiyorum' dedim. 'Şuraya bırakıp gideyim' dedi. Demir kapının yanına geldiği anda beni itti. Beni sürükleyerek mutfağa götürdü. Üstüme çullandı, bana vurmaya başladı. Baktım elinde bıçak var. 'Bu bıçak elinde ne arıyor, nereden aldın' dedim ama cevap vermedi. Bıçağı çenemin altına dayadı, boğazımı kesecekti. Bıçağı itince elime saplandı. Bir baktım her yer kan oldu. Sonra bileziğimi alıp kaçtı" diye konuştu.

"Bir daha aynısını yapar diye korkuyorum"

Sanığın tahliye edilmesini istemediğini belirten Akkök, "Ben onun cezaevinden dışarı çıkmasını istemiyorum. Bir daha aynısını yapar diye korkuyorum. Şu eve girmeye korkuyorum, diğer odaya girmeye korkuyorum. Buraya gelmeye korkuyorum. Dışarıda yatıyorum. Böyle insanların gelip gitmesini istemiyorum. Allah cezaevinden çıkarmasın. İnşallah en ağır cezayı versinler. Bir daha dışarı çıkmasın" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanığın 'konutta silahla yağma' suçundan yargılanmasına önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacağı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ