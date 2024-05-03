Yaşlı kadının evi yangında küle döndü: Kundaklandığını iddia etti - Son Dakika
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Yaşlı kadının evi yangında küle döndü: Kundaklandığını iddia etti

Çankırı'da çıkan yangında yaşlı kadının evi kullanılamaz hale geldi. Kundaklama sebebiyle çıktığını iddia eden kadın, evde olsaydı öldürüleceğini söyledi. Yangının çıkış anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kadın ve çocukları, evin husumetlileri tarafından kundaklandığını iddia etti. Evde bulunan tüm eşyalar yandı. Kadın, evsiz kaldığını ve maddi durumunun olmadığını belirtti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

03.05.2024 12:41
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Yaşlı kadının evi yangında küle döndü: Kundaklandığını iddia etti

Evi yanan kadın: "O anda burada olsam beni öldüreceklerdi"

Kundaklandığı iddia edilen evdeki yangının çıkış anı kamerada

ÇANKIRI - Çankırı'da çıkan yangında yaşlı kadının yaşadığı ev kullanılmaz hale geldi. Yangının kundaklama sebebiyle çıktığını iddia eden kadın, "O anda burada olsam beni öldüreceklerdi. Bunu bana kim yaşattıysa aynı acıyı yaşasın" dedi.

Olay, 30 Nisan'da Çankırı'nın Merkez ilçesine bağlı Süleymanlı köyünde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde köyde yaşayan Havva Sonkaya'nın evinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaşlı kadının evinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, tüm eşyaları yandı.

Kundaklama iddiası: Yangın anı kameraya yansıdı

Yaşanan yangınla ilgili konuşan Havva Sonkaya ve çocukları, evin husumetlileri tarafından kundaklandığını iddia etti. Jandarma ekipleri tarafından yangınla ilgili inceleme başlatılırken, yangının çıkış anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişinin evin önünde hareket ettikten sonra yangının çıktığı görülüyor.

"Üzerimdeki elbiselerimden başka hiçbir şeyim kalmadı"

Yangın esnasında şans eseri evde olmadığını söyleyen yaşlı kadın, evindeki tüm eşyalarının yandığını ve sadece üzerindeki elbiselerinin kaldığını belirtti. Kalacak yeri kalmadığını söyleyen Havva Sonkaya, "Evimin yandığını yakınlarımdan duydum. Duyar duymaz şoka girdim, ağladım. Şans eseri kardeşimin evine gitmiştim, bu evde olsaydım kesin ölürdüm. Kendimi yanan eve attım, eşyalarımı kurtaracaktım, insanlar beni tuttu. Yeter artık, bunları bize kim yaşatıyor? Ben nerede kalacağım, tek başıma ortada kaldım. Evimizi kim yaktı, ocağımızı kim söndürdü? Ben ne yapacağım, nerede kalacağım? İşim, gücüm, maddi durumum yok. İçeride hiçbir şey kalmadı. Bir yorgan bile yok, maddi manevi her şey kül oldu. Üzerimdeki elbiselerimden başka hiçbir şeyim kalmadı. Bu ev ileride yapılıp burada yaşarsam belki de beni öldürürler. O anda burada olsam beni öldüreceklerdi. Bunu bana kim yaşattıysa aynı acıyı yaşasın" dedi.

"Yatak odasını yakıp bizim ölmememizi istediler"

Yangının yatak odasında başlamasının kendilerini şüphelendirdiğini ifade eden Havva Sonkaya'nın oğlu Muhammet Hotoğlu, "2023 yılının 10. ayında erkek kardeşimi ayrıldığım kadının davasına şahit olarak yazdırdım. 11 ayda ise kardeşimi sopalarla dövüp darp ettiler. Bu darbın sonucunda mahkememiz devam ederken bu yangın olayı oldu. Biz kişileri evimizi yakarken görmedik ama bu olayların peş peşe oluşunun sebebinin bunlar olduğunu kendileri olmasa bile yaptıranların onlar olduğunu düşünüyoruz. Yangın yatak odasından başlatılmış. Orada da annem kalıyordu. Annemin de evde olmaması bizim için çok büyük teselli oldu. Annem evde olsa ölecekti. Muhtemelen gelen kişiler yatak odasını yakıp bizim ölmememizi istediler. Şu an annemiz ortada kaldı. Bizim yanımızdan başka gidecek hiçbir yeri yok. Bunu yapanların bulunmasını ve içimizdeki acının dinmesini istiyoruz. Evin içinde bir insanın yaşamını devam ettirebilmesi için gereken ne varsa her şey içeride mevcuttu. Şu anda yaşanamayacak bir hale geldi" diye konuştu.

"Bu olayların devamı gelmesinden korkuyoruz"

Olayın kundaklama olduğunu iddia eden ve devamının gelmesinden korktuklarını belirten Havva Sonkaya'nın diğer oğlu Metin Hotoğlu, "Annemin şans eseri kardeşinin yanına gittiği esnada evimiz yanıyor. 2023 yılının 11. ayında 3 kişi tarafından darp edilmiştim. Daha sonra da bu olay yaşandı. Bunlar tehditlerin, şantajların devamı. Bu olayların devamı gelmesinden korkuyoruz. Paralarımızı birleştirip anneme doğduğu, büyüdüğü yerden bu evi aldık ama durumu görüyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yaşlı kadının evi yangında küle döndü: Kundaklandığını iddia etti - Son Dakika

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