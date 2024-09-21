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Yaşlı Kadının Miras Davası

Yaşlı Kadının Miras Davası

86 yaşındaki kadın, üvey kardeşinin oğlunun tapularını alarak kendisine bakma vaadiyle dolandırdığını iddia etti.

21.09.2024 12:55
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki kadın, üvey kardeşinin oğlunun kendisine bakma karşılığında ev ve arsa tapularını üzerine aldığını ve miraslarına el koyduğunu iddia ederek davacı oldu.

Emekli olduktan sonra Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine yerleşen Nesime Demircan, iddiaya göre eşiyle birlikte buradaki arsasında 3 katlı bir ev yaptı. Eşi vefat ettikten sonra yalnız kaldığını belirten Demircan, akrabalarını yanına çağırarak kendisine bakmalarını istedi. İddiaya göre, üvey kardeşinin oğlu H.Ş., evin ikinci katı ve üzerindeki arsanın kendisine verilmesi karşılığında Demircan'a bakacağını söyledi. Bunun üzerine yaşlı kadın notere giderek H.Ş.'ye vekalet verdi. Daha sonra Demircan, H.Ş.'nin eşinden ve annesinden kalan tüm mirasları üzerine aldığını iddia etti. Demircan, yeğeni H.Ş.'nin kendisine ait ev ve arsa tapularını üzerine geçirdiğini ve kendisini zor durumda bıraktığını ileri sürerek dava açtı. H.Ş. ise iddiaları reddederek açıklama yapmak istemedi.

"Beni de evden atmaya çalışıyorlar"

Nesime Demircan yaptığı açıklamada, "Burada arsamız vardı, emekli maaşlarımızla 3 katlı evimizi yaptık. 2014'te eşim vefat etti, yalnız kaldım. Üvey kardeşimin oğlu, 'sana bakarız' dedi, geldiler yerleştiler. Ama tam tersi oldu. 3 katlı evimin ve karşı arsanın tapusunu üstüne geçirmiş. Beni de evden atmaya çalışıyorlar. Hiç hatırlamıyorum, elimden tuttu beni bir yerlere götürdü, imza attırdı. Üvey kardeşimin oğlu diye güvendim ama sonra bir baktım ki üstüme hiçbir şey kalmamış, hepsini kendi üstüne geçirmiş" dedi.

"Avukat tuttum"

Demircan, açıklamasının devamında, "Ona teklif ettim, 'Gel dedim, almışsın bütün katları, anlaşmaya gidelim, mahkemelik olmayalım. Ben 3. katta oturduğum sürece tapuya şerh koydur' dedim. O ise 'Hayır maaşını isterim, hayır vesayetini isterim' dedi. Vesayetimi ve maaşımı da almış. Bankada param vardı, hesaba gittiğimde hiçbir şey kalmamıştı. Paramı da hesabına geçirmiş. Çok üzüldüm, avukat tuttum, şimdi avukatım bu işleri yönetiyor" dedi.

"Bütün tapulara şerh konuldu"

Nesime Demircan'ın üvey yeğeni Caner Şimşekli de halasına destek olmak için yanına geldi. Şimşekli, "Nesime halanın burada 3 katlı evi ve bir arsası var. Üvey yeğeni H.Ş., tüm tapularına el koymuş. Sonra halam durumu fark etmiş. H.Ş. halamı tehdit etmeye başlamış, evden çıkamıyor, çeşmeden su bile alamıyor. Biz davacı olduk, tüm tapulara şerh konuldu, şu anda satış yapamayacak. Mahkemeden haber bekliyoruz, tapu iptal davası açıldı" diye konuştu.

Demircan'ın avukatı Müslüm Demirtekin ise, müvekkiline ait taşınmazların usulsüz bir şekilde başkası tarafından devralındığını belirtti. Bu durumla ilgili olarak Tekirdağ Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtıklarını ve mahkemenin tedbir kararı verdiğini ifade etti. Ayrıca, ilgili kişi hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını da ekledi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yaşlı Kadının Miras Davası - Son Dakika

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