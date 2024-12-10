Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından, Mihalıççık'taki biri görme engelli 2 yaşlı vatandaş ziyaret edildi.
Ziyaret esnasında yalnız yaşayan yaşlı vatandaşların sorunları ve dilekleri dinlenerek, onlara karşılaşılacak güçlüklere karşı yalnız olmadıkları ve jandarma tarafından her zaman destek sağlanacağı hatırlatıldı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Yaşlılara Jandarmadan Destek Ziyareti - Son Dakika
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