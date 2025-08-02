Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan yat limanında çekilen görüntü büyük tepki topladı. İki kişinin açık alanda, çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden sergilediği uygunsuz davranışlar, bir cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte sosyal medya kullanıcıları da "Kamuya açık alanlarda bu rahatlık kabul edilemez" yorumlarıyla tepkilerini dile getirdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yat limanında uygunsuz görüntü: Kayaların üzerinde kimseye aldırış etmediler - Son Dakika
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