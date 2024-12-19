Yatağan'da Tütün Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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Yatağan'da Tütün Kaçakçılığı Operasyonu

Yatağan\'da Tütün Kaçakçılığı Operasyonu

Muğla'nın Yatağan ilçesinde tütün kaçakçılığına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

19.12.2024 20:11
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilere ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 52 adet 9.19 mm fişek, 563 bin 800 adet bandrolsüz boş makaron, 235 bin 040 adet doldurulmuş makaron, 68 bin adet bandrolsüz sigara filtresi, 440 kilogram açık kıyılmış tütün, 205 adet kesilmiş bandrol, 122 adet elektronik sigara, 23 kilo 400 gram gümrük kaçağı nargile tütünü ve 6 adet sigara sarma makinası ele geçirildiği bildirildi.

Şüpheliler, tamamlanan işlemlerin ardından Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. 3 şüpheli Yatağan Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yatağan'da Tütün Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika

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