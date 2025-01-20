Yatalak Kardeşlerin Hırsızları Yakalandı

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde biri yatalak, biri felçli 2 kardeşin yaşadığı eve girerek cep telefonu ve cüzdanlarını çalan hırsızlar, polis ekipleri tarafından yakalandı. 17 yaşındaki zanlıların eve girme ve çıkma anları ise kameralara yansıdı.

Olay, 17 Ocak günü saat 03.00 sıralarında Adalet Mahallesi 2132/3. Sokak'taki bir evde meydana geldi. Biri yatalak, biri de felçli olan A.E.K. (75) ve İ.K. (64) adlı kardeşlerin yaşadığı ev, M.Y.H. (17) ve C.Z. (17) adlı iki arkadaş tarafından uzun süre izlendi. Yaşlı kardeşlerin uyumalarını fırsat bilen zanlılar, eve girerek 2 adet cep telefonu ve 1 adet cüzdanı çaldı. Hırsızların eve giriş ve çıkış anları ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Hırsızlık olayının bildirilmesi üzerine çalışma başlatan Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek saha çalışması yaptı. Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışma sonucu hırsızların kimlikleri ve adresleri belirlendi. Bugün adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 yaşındaki iki çocuk da kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan 2 çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR