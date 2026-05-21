Yavaş Yavaş Tahliye: 4 Yıl 5 Ay Cezaya Çarptırıldı
Yavaş Yavaş Tahliye: 4 Yıl 5 Ay Cezaya Çarptırıldı

21.05.2026 21:42
Ankara'da Elif Güner'e çarparak ölümüne neden olan sanık, 4 yıl 5 ay hapis cezasıyla tahliye edildi.

Ankara'da 19 Şubat'ta aracıyla 14 yaşındaki Elif Güner'e çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanan tutuklu sanık, 4 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

Ankara 68. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yasin Aloğlu, maktule Güner'in annesi Tuğba Güner, babası Dündar Güner ve kardeşi Arda Güner ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme hakimi, duruşma salonunun yetersizliği sebebiyle basın mensupları ve izleyicilerin salona alınmayacağını ifade etti. Söz alan sanık Aloğlu, istemeden böyle bir kazaya sebep olduğunu belirterek mahkemeden tahliyesini istedi. Güner ailesi ise sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Beyanların ardından kararı açıklayan mahkeme, sanık Aloğlu'nun "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 4 yıl 5 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar vererek, tahliyesine hükmetti.

Olayın geçmişi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 19 Şubat'ta saat 20.00 sıralarında Turan Güneş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Elif Güner'e, iddiaya göre yüksek hızla ve makas atarak ilerleyen Yasin Aloğlu idaresindeki otomobil çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Güner, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın ardından Güner'in hayatını kaybetmesine ilişkin Aloğlu hakkında "bilinçli taksirle ölüme sebep olma" suçundan cezalandırılması talebiyle iddianame hazırlamıştı. İddianame, Ankara 68. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. - ANKARA

