Yavru Sansar Kurtarıldı

Adana'da bir apartmanın bodrum katındaki elektrik panosuna giren yavru sansar, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın bodrum katından gelen sesleri fark eden bina sakinleri, sesin geldiği bölgeyi kontrol ettiklerinde elektrik panosunun içerisinde yavru bir sansarın sıkıştığını gördü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, elektrik panosunda bulunan malzemelerin arasına girerek saklanan yavru sansarı dikkatli bir çalışma sonucu özel ekipmanlar kullanarak bulunduğu yerden çıkardı. Herhangi bir yaralanmasının olmadığı belirlenen sansar, ekipler tarafından kontrol edildikten sonra güvenli şekilde kafese alındı.

Sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilen yavru sansar, yerleşim alanından uzak bir noktaya götürülerek doğal yaşam alanına salındı. - ADANA