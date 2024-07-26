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Yaya geçidinde kazaya neden oldu, yaralı yerde yatarken bisikletine binip gitti...O anlar kamerada

Bisiklet sürücüsü, yaralanmasına sebep olduğu kadını olay yerinde bırakıp uzaklaştı

ANTALYA - Antalya'da yaya geçidinden aniden yola çıkan elektrikli bisiklet kazaya neden oldu. Bir kişinin hafif yaralandığı kazada, elektrikli bisiklet sürücüsü yerde yatan yaralı kadını olay yerinde bırakarak kaçarcasına uzaklaştı.

Olay, Antalya'nın Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde ki Abdil Kurt'un kullandığı 07 L 2149 plakalı motosiklet, Kapalı Çarşı girişinde bulunan yaya geçidine yaklaştığı sırada yaya geçidini kullanarak karşıya geçmek için aniden önüne çıkan elektrikli bisiklete çarpmamak için fren yaptı. Ani fren nedeniyle motosikletin kontrolünü kaybeden sürücü devrilerek sürüklendi. Elektrikli bisiklete de çarpan motosiklette yolcu olarak bulunan Ayşe Çağla K. yaralandı.

Kaçarcasına uzaklaştı

Kazazedelerin yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, yaralı kadın 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Çarpmanın ardından motosiklet ve elektrikli bisiklet yola savrulurken, çevredeki vatandaşların kaza yapanların yardımına koştuğu görüldü. Kazaya neden olan elektrikli bisiklet sürücüsü kadının, elektrikli bisikletini kaldırıma getirdikten sonra bir süre yaralı kadının durumunu kontrol ettiği, ardından da elektrikli bisiklete binerek hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.