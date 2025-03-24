Yaya Geçidinde Trafik Kazası: Yaşlı Adam Ağır Yaralandı

Yaya geçidinde otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı: Kaza anı kamerada

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçtiği esnada otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.

Kaza, ilçenin Dumlupınar Mahallesi, Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sezai Erşara'nın kullandığı 06 BB 692 plakalı otomobil, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Süleyman Genç'e çarptı. Kazanın şiddetiyle yaşlı adam savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Süleyman Genç, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kazanın meydana geldiği anlar, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde yaşlı vatandaşın yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı, bu esnada otomobilin çarptığı anlar yer alıyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.