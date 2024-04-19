Yaya geçidini kullanmadı canından oluyordu
EDİRNE - Edirne'de 50 metre ilerideki yaya geçidi kullanmadan yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosiklet çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Atatürk Bulvarında meydana geldi. 50 metre ileride yaya geçidi bulunmasına rağmen yaya geçidini kullanmayarak aradaki boşluktan karşıdan karşıya geçmeye çalışan İ.G'ye, U.K. yönetimindeki 59 DM 860 plakalı motosiklet çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Her iki yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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