Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.
Yangın, Yayladağı ilçesi Kösrelik Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yaşandı. Kısa sürede büyüyen örtü yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevlere, itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın, büyümeden söndürülürken bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Yayladağı'nda Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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