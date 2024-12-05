Yediemin Otoparkından Motosiklet Hırsızlığı - Son Dakika
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Yediemin Otoparkından Motosiklet Hırsızlığı

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Samsun'da yediemin otoparkından çalınan 2 motosiklet, polis tarafından yakalanan M.O. ile geri bulundu.

05.12.2024 17:28
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Yediemin otoparkından 2 adet motosiklet çaldı

SAMSUN - Samsun'da yediemin otoparkından 2 adet motosiklet çalan şahıs, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan bir yediemin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geceleyin otoparktan 2 adet motosiklet çalındı. Olay polise haber verildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili M.O.'yu yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan M.O. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yediemin Otoparkından Motosiklet Hırsızlığı - Son Dakika

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