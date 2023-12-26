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Yediği mantardan zehirlenen akrabasını hastaneye götürürken kaza yaptı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
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Yediği mantardan zehirlenen akrabasını hastaneye götürürken kaza yaptı: 1'i ağır 3 yaralı

Kilis'in Musabeyli ilçesinde yediği mantardan zehirlenen akrabasını hastaneye götüren kişinin kaza yapması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

26.12.2023 - 03:13,
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Yediği mantardan zehirlenen akrabasını hastaneye götürürken kaza yaptı: 1'i ağır 3 yaralı

KİLİS - Kilis'in Musabeyli ilçesinde yediği mantardan zehirlenen akrabasını hastaneye götüren kişinin kaza yapması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Körahmethüyüğü Hüseyinoğlu Caddesi'nde meydana geldi. E.Ç. yönetimindeki 50 FA 321 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 15 metrelik şarampole yuvarlandı. Otomobilde bulunan B.Ç., S.Ç. ve E.Ç yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ekiplerce Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada yediği mantardan zehirlenen S.Ç.'nin durumunun ağır olduğu bildirilirken, otomobil sürücüsü E.Ç.'nin ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yediği mantardan zehirlenen akrabasını hastaneye götürürken kaza yaptı: 1\'i ağır 3 yaralı
Kaynak: İHA
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Musabeyli, Kilis, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yediği mantardan zehirlenen akrabasını hastaneye götürürken kaza yaptı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yediği mantardan zehirlenen akrabasını hastaneye götürürken kaza yaptı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
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