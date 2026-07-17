Yemen Açıklarında Kimyasal Tankere El Koyuldu

Yemen açıklarında kimyasal madde tankerine kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından el koyuldu.

Aden Körfezi'nde kimyasal madde tankerine el koyuldu. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı, Yemen'in Al Mukalla Limanı'nın 65 deniz mili güneyinde Aden Körfezi'nde doğuya doğru seyreden geminin bir grup tarafından ele geçirildiğini açıkladı.

İngiltere merkezli Reuters haber ajansının adı açıklanmayan güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde ise, kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından Yemen'in güney kıyıları açıklarında seyreden Asana adlı kimyasal madde tankerinin kontrolünün ele geçirildiğinin değerlendirildiği aktarıldı. Haberde, ilk değerlendirmelere göre, tankeri ele geçirenlerin Yemen'deki İran destekli Husiler değil Somalili korsanlar olduğu ifade edildi.

Haberde ayrıca, tankerin varış noktasının Somali'nin Bosaso Limanı olduğu belirtildi. - ADEN