Yemen'deki Husiler İngiliz petrol tankerine füze saldırısı düzenledi

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Yemen'deki Husiler'in Kızıldeniz'de füzeyle hedef aldığı İngiliz petrol tankerinde küçük çaplı hasar meydana geldi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ticari gemilere yönelik füze saldırılarını sürdürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Husiler'in dün yerel saatle 17.49'da Kızıldeniz'deki Barbados bandıralı ve Liberya tarafından işletilen MAISHA petrol tankeri ile İngiltere'ye ait Panama bandıralı ve Seyşeller tarafından işletilen Andromeda Star petrol tankerinin bulunduğu bölgeye 3 füze ateşlediği duyuruldu. Andromeda Star tankerinde küçük çaplı hasar meydana geldiği, ancak yolculuğuna devam ettiği aktarıldı. Diğer petrol tankerinde ise hasar oluşmadığı öğrenildi.

Husiler de petrol tankerlerini hedef aldıklarını doğruladı. - SANA