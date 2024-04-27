Yemen'deki Husiler İngiliz petrol tankerine füze saldırısı düzenledi - Son Dakika
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Yemen'deki Husiler İngiliz petrol tankerine füze saldırısı düzenledi

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de bulunan İngiliz petrol tankerine füze saldırısı düzenledi. Saldırı sonucunda tankerde küçük çaplı hasar meydana geldi.

27.04.2024 11:11  Güncelleme: 11:12
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Yemen'deki Husiler'in Kızıldeniz'de füzeyle hedef aldığı İngiliz petrol tankerinde küçük çaplı hasar meydana geldi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ticari gemilere yönelik füze saldırılarını sürdürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Husiler'in dün yerel saatle 17.49'da Kızıldeniz'deki Barbados bandıralı ve Liberya tarafından işletilen MAISHA petrol tankeri ile İngiltere'ye ait Panama bandıralı ve Seyşeller tarafından işletilen Andromeda Star petrol tankerinin bulunduğu bölgeye 3 füze ateşlediği duyuruldu. Andromeda Star tankerinde küçük çaplı hasar meydana geldiği, ancak yolculuğuna devam ettiği aktarıldı. Diğer petrol tankerinde ise hasar oluşmadığı öğrenildi.

Husiler de petrol tankerlerini hedef aldıklarını doğruladı. - SANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yemen'deki Husiler İngiliz petrol tankerine füze saldırısı düzenledi - Son Dakika

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