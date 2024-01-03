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Yemen'deki Husiler Kızıldeniz'e füze fırlattı - Son Dakika
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Yemen'deki Husiler Kızıldeniz'e füze fırlattı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'e iki gemisavar balistik füze fırlattığı, hasar meydana gelmediği belirtildi. Saldırının, Kızıldeniz'in güneyinde ticari gemilere yönelik gerçekleştirilen 24'üncü saldırı olduğu ifade edildi.

Yemen\'deki Husiler Kızıldeniz\'e füze fırlattı
03.01.2024 - 10:21,
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'e iki gemisavar balistik füze fırlattığı, hasar meydana gelmediği belirtildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'i hedef almaya devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Husilerin dün yerel saatle 21.30 sıralarında Yemen'den Kızıldeniz'in güneyine iki gemisavar balistik füze fırlattığını duyurdu. CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, saldırının yapıldığı bölgede çok

sayıda ticari gemi bulunduğu ancak gemilerde hasar meydana gelmediği kaydedildi. Dün gerçekleştirilen saldırının 19 Kasım'dan bu yana Kızıldeniz'in güneyinde ticari gemilere yönelik 24'üncü saldırı olduğu belirtilen açıklamada, yasa dışı eylemlerin onlarca denizcinin hayatını tehlikeye attığı ve uluslararası ticareti etkilediği ifade edildi.

Husiler, Gazze'deki saldırılar sona erene kadar ülkelerine bakılmaksızın İsrail'e giden tüm gemileri hedef alacaklarını açıklamıştı. - SANA

Kaynak: İHA
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Amerika Birleşik Devletleri, Yemen, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yemen'deki Husiler Kızıldeniz'e füze fırlattı - Son Dakika


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