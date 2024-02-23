Yengesini başka adamla basmıştı! Olayın perde arkası gün yüzüne çıktı - Son Dakika
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Yengesini başka adamla basmıştı! Olayın perde arkası gün yüzüne çıktı

Yengesini abisinin evinde başka bir şahısla yarı çıplak halde yakalayan kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyaya düşen görüntüler büyük yankı uyandırırken olayın perde arkasını da gün yüzüne çıkmaya başladı.

23.02.2024 14:52  Güncelleme: 14:58
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Yengesi ve yengesinin sevgilisini ağabeyinin evinde yakalayan bir adamın cep telefonuyla kaydederek ifşa ettiği video büyük yankı uyandırdı. Görüntüler kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenirken olayın perde arkasında neler yaşandığı da çok geçmeden ortaya çıktı.

BOŞANMA KARARI ALMIŞLAR

Edinilen bilgiye göre; çift, bir süre sonra çeşitli nedenlerle kötüye giden evlilikleri için boşanma kararı almış. Ancak erkek tarafı, kadından şüphelendiği için eve kimin girip çıktığını takip etmeye başlamış. Kadın da boşanma süreci devam ederken memleketine dönüş hazırlığı yaparken sevgilisini eve çağırmış. Bunu haber alan kayınbirader de apar topar eve gelerek yengesiyle sevgilisini yarı çıplak halde yakalıyor.

YENGESİNDEN ŞÜPHELENİYORMUŞ

Olaya tanık olan kayınbiraderin daha önce de yengesinden şüphelendiği ve durumu abisine aktardığı öne sürüldü. Ancak bir türlü abisini inandıramayan gencin, o gün olan biteni kayıt altına almasının altındaki sebep de bu...

Yengesini başka adamla basmıştı! Olayın perde arkası gün yüzüne çıktı

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Son Dakika 3.Sayfa Yengesini başka adamla basmıştı! Olayın perde arkası gün yüzüne çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Azat Deniz: Sonuçta halen nikahında yani evli kadın eşini aldatıp zina suçu işlemiş yani size göre boşanma aşamasında kadın herseyi yapar 117 19 Yanıtla
  • Ümit Aydın: Bize ne. 103 8 Yanıtla
  • Ömer Yılmaz: İkisini de Yok etsene oğlum neyin bekliyorsun 47 61 Yanıtla
  • Özgür Kiday: Harbiden ha BİZE NE . 51 7 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin: Tamam 7 2 Yanıtla
  • Mevlüt Sarioğlu: FUHŞİYATIN ZİNANIN UTANMAZLIĞIN AHLAKSIZLIĞIN ZİRVE YAPTIĞI BİR DÖNEM YAŞIYORUZ BAŞIMIZA NASIL BELA GELECEĞİNİ KESTİREMİYORUM AMA BİRÇOK İNSAN YAPTIKLARINDAN MEMNUN 5 1 Yanıtla
  • Volkan Ataş: Normal artık ülkede bunlar 4 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Yengesini başka adamla basmıştı! Olayın perde arkası gün yüzüne çıktı - Son Dakika
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