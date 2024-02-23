Yengesini başka adamla basmıştı! Olayın perde arkası gün yüzüne çıktı

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Jandarma komutanına küfreden başkan adayıyla ilgili bir skandal daha

Yengesi ve yengesinin sevgilisini ağabeyinin evinde yakalayan bir adamın cep telefonuyla kaydederek ifşa ettiği video büyük yankı uyandırdı. Görüntüler kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenirken olayın perde arkasında neler yaşandığı da çok geçmeden ortaya çıktı.

BOŞANMA KARARI ALMIŞLAR

Edinilen bilgiye göre; çift, bir süre sonra çeşitli nedenlerle kötüye giden evlilikleri için boşanma kararı almış. Ancak erkek tarafı, kadından şüphelendiği için eve kimin girip çıktığını takip etmeye başlamış. Kadın da boşanma süreci devam ederken memleketine dönüş hazırlığı yaparken sevgilisini eve çağırmış. Bunu haber alan kayınbirader de apar topar eve gelerek yengesiyle sevgilisini yarı çıplak halde yakalıyor.

YENGESİNDEN ŞÜPHELENİYORMUŞ

Olaya tanık olan kayınbiraderin daha önce de yengesinden şüphelendiği ve durumu abisine aktardığı öne sürüldü. Ancak bir türlü abisini inandıramayan gencin, o gün olan biteni kayıt altına almasının altındaki sebep de bu...