Yeni Delhi Havalimanı'nda Çatı Çöktü: 1 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika
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Yeni Delhi Havalimanı'nda Çatı Çöktü: 1 Ölü, 8 Yaralı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda şiddetli yağış nedeniyle Terminal 1 çatısı çöktü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Çok sayıda uçuş iptal edildi ve gecikme yaşandı.

28.06.2024 10:22
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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki Indira Gandhi (Delhi) Uluslararası Havalimanı'nda Terminal 1 çatısının şiddetli yağış nedeniyle çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Çok sayıda uçuş iptal edildi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı felç etti. Başkent sokakları sular altında kalırken, Indira Gandhi (Delhi) Uluslararası Havalimanı'nda iç hat uçuşlarının gerçekleştirildiği Terminal 1'in çatısı araçların üzerine çöktü. En 4 araçta hasar meydana gelirken, 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Hindistan Sivil Havacılık Bakanı Kinjarapu Rammohan Naidu, yaptığı açıklamada uçuşların yerel saatle 14.00'e kadar durdurulduğunu ifade etti. Bakan Naidu, ülkenin en yoğun havalimanındaki terminalin tamamının boşaltıldığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti. Delhi İtfaiye Müdürü Atul Garg ise yaralıların hastaneye kaldırıldığını, kurtarma operasyonunun tamamlandığını aktardı.

Uçuş takip platformu Flightradar24 verilerine göre en az 10 uçuş iptal edildi, 40 uçuşta ise gecikme yaşandı. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yeni Delhi Havalimanı'nda Çatı Çöktü: 1 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika

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