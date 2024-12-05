Yeni Enjektörlü Araç 2 Dakikada Yandı

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Otogaz servisinde enjektörünü değiştirdiği Fiat otomobil 2 dakika sonra alev alev yandı

Yola çıkar çıkmaz ikaz lambaları yanıp gaz düğmesi ötmeye başlayan aracın motorundan alevler yükseldi

Otomobilini ana yoldan sokak içine çekti, müdahalesi aracını yanmaktan kurtaramadı

ANTALYA - Antalya'da yetkili serviste parça değişimi yapılan LPG'li araç, sanayiden çıktıktan birkaç dakika sonra küle döndü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 3705 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Öz isimli vatandaş, LPG sistemi takılı olan 07 ATK 158 plakalı Fiat marka aracındaki arıza nedeniyle Akdeniz Sanayi Sitesi'nde bulunan bir yetkili servise gitti. Serviste yapılan kontrollerin ardından aracın LPG sisteminin enjektörü değiştirildi. Servisten garanti belgesini de alarak yola çıkan Mehmet Öz, yaklaşık 1 kilometre gittikten sonra aracında bir anda uyarı ışıkları yanmaya ve aracın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Hemen aracı güvenli bir noktaya çeken Öz, çevredeki vatandaşların da yardımıyla yangın tüpleri ile yanan araca müdahale etmeye çalıştı. Araç sahibi ve vatandaşların müdahalesinin yetersiz kalması üzerine 112'ye durumun bildirilmesi ile olay yerine itfaiye ekibi sevk edilirken, kısa sürede alevler aracın motor kısmını sardı.

Sanayiden çıktı, aracı küle döndü

Verilen adrese gelen itfaiye ekiplerinin kısa süreli çalışmasının ardından araçtaki yangın söndürülürken, büyük çapta maddi hasar oluşan araç ise kullanılamaz hale geldi. Sanayiden çıktıktan birkaç dakika sonra aracın motor kısmından yandığını belirten Mehmet Öz, "Başımızdan talihsiz bir olay geçti. Akdeniz Sanayi Sitesi'nde otogaz servisinde aracın LPG enjektörü değişti. Elimde de garanti belgesi var. Oradan çıktıktan bir dakika sonra araç ışıkları yaktı, gaz düğmesi ötmeye başladı. Sağa çektim, baktım alevler yükselmeye başlayınca ara sokağa girdim. Burada araç yanmaya başladı. Yoldan geçen vatandaşların yangın tüpleri ile müdahale etmeye çalıştık. İtfaiyeyi aradık, geldiler. Sonuç bu aracın ön tarafı tamamen yandı. Zararımın karşılanması için şikayetçi olacağım. Elimde garanti belgesi, kredi kartıyla ödeme yaptım. Maksimum 2 dakika sonra başımıza böyle bir iş geldi" dedi.