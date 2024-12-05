Yeni Enjektörlü Araç 2 Dakikada Yandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yeni Enjektörlü Araç 2 Dakikada Yandı

Geniş Video İzle

Antalya'da enjektörü değiştirilen Fiat otomobil, servisten çıktıktan 2 dakika sonra yandı.

05.12.2024 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otogaz servisinde enjektörünü değiştirdiği Fiat otomobil 2 dakika sonra alev alev yandı

Yola çıkar çıkmaz ikaz lambaları yanıp gaz düğmesi ötmeye başlayan aracın motorundan alevler yükseldi

Otomobilini ana yoldan sokak içine çekti, müdahalesi aracını yanmaktan kurtaramadı

ANTALYA - Antalya'da yetkili serviste parça değişimi yapılan LPG'li araç, sanayiden çıktıktan birkaç dakika sonra küle döndü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 3705 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Öz isimli vatandaş, LPG sistemi takılı olan 07 ATK 158 plakalı Fiat marka aracındaki arıza nedeniyle Akdeniz Sanayi Sitesi'nde bulunan bir yetkili servise gitti. Serviste yapılan kontrollerin ardından aracın LPG sisteminin enjektörü değiştirildi. Servisten garanti belgesini de alarak yola çıkan Mehmet Öz, yaklaşık 1 kilometre gittikten sonra aracında bir anda uyarı ışıkları yanmaya ve aracın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Hemen aracı güvenli bir noktaya çeken Öz, çevredeki vatandaşların da yardımıyla yangın tüpleri ile yanan araca müdahale etmeye çalıştı. Araç sahibi ve vatandaşların müdahalesinin yetersiz kalması üzerine 112'ye durumun bildirilmesi ile olay yerine itfaiye ekibi sevk edilirken, kısa sürede alevler aracın motor kısmını sardı.

Sanayiden çıktı, aracı küle döndü

Verilen adrese gelen itfaiye ekiplerinin kısa süreli çalışmasının ardından araçtaki yangın söndürülürken, büyük çapta maddi hasar oluşan araç ise kullanılamaz hale geldi. Sanayiden çıktıktan birkaç dakika sonra aracın motor kısmından yandığını belirten Mehmet Öz, "Başımızdan talihsiz bir olay geçti. Akdeniz Sanayi Sitesi'nde otogaz servisinde aracın LPG enjektörü değişti. Elimde de garanti belgesi var. Oradan çıktıktan bir dakika sonra araç ışıkları yaktı, gaz düğmesi ötmeye başladı. Sağa çektim, baktım alevler yükselmeye başlayınca ara sokağa girdim. Burada araç yanmaya başladı. Yoldan geçen vatandaşların yangın tüpleri ile müdahale etmeye çalıştık. İtfaiyeyi aradık, geldiler. Sonuç bu aracın ön tarafı tamamen yandı. Zararımın karşılanması için şikayetçi olacağım. Elimde garanti belgesi, kredi kartıyla ödeme yaptım. Maksimum 2 dakika sonra başımıza böyle bir iş geldi" dedi.

Kaynak: İHA

Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Antalya, Fiat, Lpg, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yeni Enjektörlü Araç 2 Dakikada Yandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:41 Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı’nın rahatsızlığı açıklandı Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'nın rahatsızlığı açıklandı
12:03 Suriye’de silahlı muhalifler Hama’ya girdi, rejim güçleri Humus’a çekiliyor Suriye'de silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor
11:32 İstanbul’da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye yükseldi İstanbul'da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi
10:57 Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti
18:20 Beşiktaş’ta yapılacak olağanüstü seçimin tarihi belli oldu Beşiktaş'ta yapılacak olağanüstü seçimin tarihi belli oldu
18:12 Muhaliflerin Halep’teki Zafer Kutlaması: Esad’ın İzleri Siliniyor Muhaliflerin Halep'teki Zafer Kutlaması: Esad'ın İzleri Siliniyor
18:08 Beşiktaş’tan gönderilen Giovanni van Bronckhorst, sessizliğini bozdu Beşiktaş'tan gönderilen Giovanni van Bronckhorst, sessizliğini bozdu
17:57 Simit satarak geçimini sağlayan yaşlı adamın görüntüsü yürek dağladı Simit satarak geçimini sağlayan yaşlı adamın görüntüsü yürek dağladı
17:51 ABD’den dikkat çeken Esad ve HTŞ açıklaması ABD'den dikkat çeken Esad ve HTŞ açıklaması
17:50 Sivasspor’un Galatasaray maçı öncesindeki antrenmanı yarıda kaldı Sivasspor'un Galatasaray maçı öncesindeki antrenmanı yarıda kaldı
17:47 Muhaliflerle Ukrayna arasında bağlantı mı var Rus Dışişleri’nden çarpıcı Suriye açıklaması Muhaliflerle Ukrayna arasında bağlantı mı var? Rus Dışişleri'nden çarpıcı Suriye açıklaması
17:25 CHP, Beşiktaş maçında asker selamı veren İsrailli futbolcuyu UEFA’ya şikayet etti CHP, Beşiktaş maçında asker selamı veren İsrailli futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti
17:23 ’’Suya yüzde 50 indirim yapacağım’’ vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı ''Suya yüzde 50 indirim yapacağım'' vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 13:25:34. #1.11#
SON DAKİKA: Yeni Enjektörlü Araç 2 Dakikada Yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.