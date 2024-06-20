Yeni Kaledonya'da Organize Suç Örgütüne Operasyon

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Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya'da aralarında bağımsızlık yanlısı Kanak liderin de bulunduğu 11 kişi, organize suç örgütüne üye oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Fransa'nın denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı Kanak lider Christian Tein'in de aralarında bulunduğu 11 kişi, organize suç örgütüne üye oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı. Noumea Cumhuriyet Savcısı Yves Dupas, gözaltıların seçim reformu karşıtı ayaklanmalarla bağlantılı olduğunu açıkladı.

Gözaltına alınan diğer kişilerin kimlikleri açıklanmazken, organize suçlar nedeniyle 96 saate kadar gözaltında tutulabilecekleri belirtildi. 17 Mayıs'ta başlatılan soruşturma kapsamında Saha Eylemleri Koordinasyon Hücresi (CCAT) de barındıran Yeni Kaledonya Birliği'nin (Union Caledonienne) merkezi güvenlik güçleri tarafından arandı. Yeni Kaledonya Birliği gözaltıları kınayarak, acilen açıklama yapılmasını talep etti ve destekçilerini provokasyonlara karşı sakin olmaya çağırdı. Noumea şehir merkezinde ise gözaltıların yapıldığı jandarma karakolu etrafında güvenlik önlemleri alındı. Çevredeki birçok mağaza, banka ve kamu kurumu güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

Ne olmuştu

Yeni Kaledonya'nın oy kullanma sistemini değiştirmeye yönelik yasa tasarısı 13 Mayıs'ta Fransa Ulusal Meclisi'nde görüşüldüğü sırada protestolar patlak vermiş, kısa süre sonra şiddet olayları yaşanmıştı. Başkent Noumea başta olmak üzere birçok noktada marketler yağmalanırken, evler, iş yerleri ve araçlar ateşe verilmişti. Şiddet olaylarının ardından Paris yönetimi adaya ek güvenlik gücü göndermişti. Çıkan olaylarda 2'si jandarma 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 23 Mayıs'ta adaya gerçekleştirdiği ziyarette siyasi temsilcilerle bir araya gelmiş, oy kullanma sistemini değiştiren yasayı zorla kabul ettiremeyeceğini, yasaya ilişkin görüşmelerin erteleneceğini belirtmişti. Macron, adadaki taraflara birkaç hafta vererek sükunetin sağlanmasını ve diyaloğun yeniden başlamasını istediğini söylerken, 1 ay içinde adanın geleceği hakkında değerlendirme yapacağını ve anlaşmaya varılmaması durumunda reformun kabul edilmesi için haziran sonuna kadar Kongre'yi toplayacağını duyurmuştu.

Yeni Kaledonya halkı, seçmen listelerinin genişletilmesinin Fransa yanlısı politikacılara fayda sağlamasından ve yerli Kanak halkının etkisini azaltmasından endişe ediyor. - NOUMEA