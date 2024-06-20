Yeni Kaledonya'da Organize Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yeni Kaledonya'da Organize Suç Örgütüne Operasyon

Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya'da, aralarında bağımsızlık yanlısı Kanak liderin de bulunduğu 11 kişi, organize suç örgütüne üye oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltılar, seçim reformu karşıtı ayaklanmalarla bağlantılı olarak gerçekleştirildi.

20.06.2024 00:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya'da aralarında bağımsızlık yanlısı Kanak liderin de bulunduğu 11 kişi, organize suç örgütüne üye oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Fransa'nın denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı Kanak lider Christian Tein'in de aralarında bulunduğu 11 kişi, organize suç örgütüne üye oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı. Noumea Cumhuriyet Savcısı Yves Dupas, gözaltıların seçim reformu karşıtı ayaklanmalarla bağlantılı olduğunu açıkladı.

Gözaltına alınan diğer kişilerin kimlikleri açıklanmazken, organize suçlar nedeniyle 96 saate kadar gözaltında tutulabilecekleri belirtildi. 17 Mayıs'ta başlatılan soruşturma kapsamında Saha Eylemleri Koordinasyon Hücresi (CCAT) de barındıran Yeni Kaledonya Birliği'nin (Union Caledonienne) merkezi güvenlik güçleri tarafından arandı. Yeni Kaledonya Birliği gözaltıları kınayarak, acilen açıklama yapılmasını talep etti ve destekçilerini provokasyonlara karşı sakin olmaya çağırdı. Noumea şehir merkezinde ise gözaltıların yapıldığı jandarma karakolu etrafında güvenlik önlemleri alındı. Çevredeki birçok mağaza, banka ve kamu kurumu güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

Ne olmuştu

Yeni Kaledonya'nın oy kullanma sistemini değiştirmeye yönelik yasa tasarısı 13 Mayıs'ta Fransa Ulusal Meclisi'nde görüşüldüğü sırada protestolar patlak vermiş, kısa süre sonra şiddet olayları yaşanmıştı. Başkent Noumea başta olmak üzere birçok noktada marketler yağmalanırken, evler, iş yerleri ve araçlar ateşe verilmişti. Şiddet olaylarının ardından Paris yönetimi adaya ek güvenlik gücü göndermişti. Çıkan olaylarda 2'si jandarma 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 23 Mayıs'ta adaya gerçekleştirdiği ziyarette siyasi temsilcilerle bir araya gelmiş, oy kullanma sistemini değiştiren yasayı zorla kabul ettiremeyeceğini, yasaya ilişkin görüşmelerin erteleneceğini belirtmişti. Macron, adadaki taraflara birkaç hafta vererek sükunetin sağlanmasını ve diyaloğun yeniden başlamasını istediğini söylerken, 1 ay içinde adanın geleceği hakkında değerlendirme yapacağını ve anlaşmaya varılmaması durumunda reformun kabul edilmesi için haziran sonuna kadar Kongre'yi toplayacağını duyurmuştu.

Yeni Kaledonya halkı, seçmen listelerinin genişletilmesinin Fransa yanlısı politikacılara fayda sağlamasından ve yerli Kanak halkının etkisini azaltmasından endişe ediyor. - NOUMEA

Kaynak: İHA

Yeni Kaledonya, Operasyon, Fransa, Uluslararası, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yeni Kaledonya'da Organize Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:09 Adı yasak aşk, tehdit, uyuşturucu kullanımı ve rüşvete karışan hakim hakkında karar çıktı Adı yasak aşk, tehdit, uyuşturucu kullanımı ve rüşvete karışan hakim hakkında karar çıktı
22:01 İsrail ordu sözcüsü Hagari’den Tel Aviv’i karıştıran Hamas itirafı İsrail ordu sözcüsü Hagari'den Tel Aviv'i karıştıran Hamas itirafı
21:37 Özgür Özel’den Bahçeli’yi kızdıracak sözler: Çıkar ittifakı onların işi Özgür Özel'den Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Çıkar ittifakı onların işi
21:15 Marmaray’da tekme ve yumruklar havada uçuştu Marmaray'da tekme ve yumruklar havada uçuştu
18:48 Hastane tuvaletine gizli kamera kuran adam evinde ölü bulundu Hastane tuvaletine gizli kamera kuran adam evinde ölü bulundu
23:58 Günün son maçında puanlar pölüşüldü İskoçya ve İsviçre 1-1 berabere kaldı Günün son maçında puanlar pölüşüldü! İskoçya ve İsviçre 1-1 berabere kaldı
22:34 Duyunca şok olacaksınız İşte Arda Güler’in yeni adresi Duyunca şok olacaksınız! İşte Arda Güler'in yeni adresi
21:48 Turnuvaya fırtına gibi başladılar Almanya’yı heyecanlandıran istatistik Turnuvaya fırtına gibi başladılar! Almanya'yı heyecanlandıran istatistik
21:33 CHP, Mehmet Şimşek’le ne görüşecek Özgür Özel tek tek açıkladı CHP, Mehmet Şimşek'le ne görüşecek? Özgür Özel tek tek açıkladı
21:04 Sürprize izin vermediler Almanya, Macaristan’ı da rahat geçti Sürprize izin vermediler! Almanya, Macaristan'ı da rahat geçti
19:51 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Halil Umut Meler’e sahip çıktı: Dövdüğümüz hakem ikinci maçına çıkacak TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Halil Umut Meler'e sahip çıktı: Dövdüğümüz hakem ikinci maçına çıkacak
19:46 Komşuda yangın paniği Alevler başkenti tehdit ediyor Komşuda yangın paniği! Alevler başkenti tehdit ediyor
17:39 Büyük kapışma Batshuayi Aslan oluyor Büyük kapışma! Batshuayi Aslan oluyor
17:09 Baraja giren 3 kardeş boğularak can verdi Baraja giren 3 kardeş boğularak can verdi
16:54 Sokak hayvanları nasıl uyutulacak AK Parti’den yeni açıklama var Sokak hayvanları nasıl uyutulacak? AK Parti'den yeni açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2024 00:41:13. #1.12#
SON DAKİKA: Yeni Kaledonya'da Organize Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement